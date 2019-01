Berg von Aufgaben: Geld schmilzt wie Schnee

Kottgeisering hat dieses Jahr einiges vor. Am meisten wird die Gemeinde in Wasserleitungen investieren. Insgesamt werden sich die größeren Ausgaben auf rund 1,27 Millionen Euro summieren.

Kottgeisering – Die Verlegung der Quellwasserleitung nordöstlich der Brunnenstraße und die Erneuerung der Wasserleitung in der Villenstraße Süd werden die beiden größten Investitionen der Gemeinde im laufenden Jahr sein. Bürgermeisterin Sandra Meissner (Bürgervereinigung/BV) stellte dem Gemeinderat noch vor dem ersten Haushaltsplanentwurf eine Auflistung aller größeren Vorhaben vor. Gemäß einer Kostengrobschätzung summieren sich diese auf rund 1,27 Millionen Euro. Ein Restposten von über 100 000 Euro für die Erneuerung der Hausanschlüsse in der Villenstraße ist dabei aus dem vergangenen Jahr zu übertragen.

+ Beliebter Schlittenhügel: Die Gemeinde Kottgeisering würde den Schinderberg gerne kaufen. © mjk Nach jahrelanger Verzögerung soll heuer auch die Renaturierung des Mutterbachs auf dem Anger kommen, wofür die Kämmerei mit einem Gemeindeanteil von 80 000 Euro rechnet. Ob der Erwerb des Schinderberges zwischen Dorfkern und Sportplatz heuer gelingt, ist nach wie vor offen. Der dafür vorgesehene Betrag von 150 000 Euro soll nach Meissners Vorschlag aber im Haushaltsplan stehen bleiben, weil dieser zwischenzeitlich auch für andere Grunderwerbsvorhaben verwendet werden könnte. Der Schinderberg könnte als Ausgleichsfläche bevorratet werden.

Nur noch Planungskosten sind heuer für die Erneuerung der Wasserleitung am Hohen Weg vorgesehen. Mit der eigentlichen Baumaßnahme rechnet Meissner erst im folgenden Jahr (150 000 Euro). Dann geht es auch um den Neubau der Regenentwässerung in derselben Straße (90 000 Euro).

Noch nicht beschlossen hat der Gemeinderat den Ausbau der Johannishöhe, nachdem zuerst im Rahmen der Vorplanung genaue Kosten ermittelt werden sollen. Offen ist ebenso der Ausbau der Jesenwanger Straße. „Dies wäre gemäß Prioritätenliste das nächste Dorferneuerungsprojekt“, sagte die Bürgermeisterin. Nach Aussagen von Projektleiter Johannes Mühlbauer vom Amt für Ländliche Entwicklung könnte bereits die Planung gefördert werden.

Manfred Ziegler (CSU) und Andreas Folger (BV) regten an, zu prüfen, ob nicht auch die Villenstraße Süd entlang der Bahnlinie neu asphaltiert werden sollte. „Im Idealfall schließt sich die Nachbargemeinde Grafrath diesen Arbeiten an, weil die Straße zwischen Ortsgrenze und der Bahnunterführung noch schlechter ist als unser Abschnitt“, empfahl Folger. Einen ersten Haushaltsplanentwurf versprach Meissner für die kommende Sitzung.

Waldkindergarten soll im Herbst starten

Die von Kirstin Kortländer (CSU) im Gemeinderat vorgetragene Anregung, in die Finanzplanung auch einen Ansatz für die Einrichtung eines Waldkindergartens aufzunehmen, ergänzte Bürgermeisterin Sandra Meissner (Bürgervereinigung) mit aktuellen Zahlen zur Geburtenentwicklung. Obwohl die Bedarfsermittlung noch nicht erfolgt ist, sei die Entwicklung schlechter als bisher angenommen. Die Spitze sei in den Jahren 2012 und 2013 gewesen, in denen jeweils 18 Kottgeiseringer das Licht der Welt erblickten. „Seitdem entspannt sich die Situation deutlich, im vergangenen Jahr gab es nur zehn Geburten“, berichtete die Bürgermeisterin. Obwohl es derzeit noch einen freien Kindergartenplatz gäbe, will Sandra Meissner an dem früheren Beschluss festhalten und zum Herbst 2019 einen Waldkindergarten etablieren. Dafür sollen 40 000 Euro eingeplant werden. (mjk)