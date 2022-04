Ein vielfältiges Produkt, ein einmaliges Team! Bewerben Sie sich jetzt bei Schleifring

Die SCHLEIFRING Gruppe spezialisiert sich seit fast 50 Jahren auf dem Gebiet der Strom- und Datenübertragung.

Ihre Produkte stehen für höchste Präzision und absolute Zuverlässigkeit. Sich fortbewegen, kochen, kommunizieren – ohne Elektrizitätsübertragung nicht denkbar. Schleifringe im Bereich Windkraft sind dafür rund um die Uhr im Einsatz.

Auch in Passagierflugzeugen sind sie mit an Bord und ermöglichen das Inflight-Entertainment (Internet on Bord). An Flughäfen dienen Schleifring-Systeme dem schnellen und zuverlässigen Durchleuchten von Reise- und Handgepäck.

Im Fokus steht für die Schleifring GmbH Individualität durch Modularität

Industrieunternehmen sind mit vielen unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Ständig neue, zeitgemäße Lösungen sind gefragt. Für SCHLEIFRING heißt das: Individualität durch Modularität. Die Schleifring Konfiguratoren des Online Shops ermöglichen eine völlig neue Vielfalt und Flexibilität und bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.

Schleifringe übertragen Daten, Energie, Luft und Flüssigkeiten zwischen bewegten und ruhenden Komponenten – für die Lebensmittelindustrie, die Automobilindustrie und auch die Sicherheitstechnik. Und sie unterstützen Ärzteteams weltweit, Leben zu retten – seit Corona in unser aller Leben getreten ist, ist der weltweite Bedarf an CT-Scannern größer denn je.

Die Schleifring GmbH scheut vor individuellen Kundenprojekten nicht zurück

Überdimensional groß, mikroskopisch klein, ausgefallen oder besonders knifflig – jedes Kundenprojekt ist einzigartig und treibt die Schleifring GmbH immer wieder zu neuen Ideen. Dahinter steht vor allem eins: ein einmaliges Team. Ein respektvolles, lockeres Miteinander sowie soziale und ökologische Verantwortung zeichnen das Unternehmen aus. Jeder Einzelne trägt seinen Teil zum weltweiten Unternehmenserfolg bei und jeder Unternehmensbereich bietet vielfältige und spannende Herausforderungen. Die gute Auslastung aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Produkte und die gelebte Firmenkultur bieten den Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz, eine ausgeglichene Work-Life-Balance und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Technischer Fortschritt und Weiterentwicklung werden bei der Schleifring GmbH groß geschrieben

Die Vision für die Zukunft liegt im technischen Fortschritt und der ständigen Weiterentwicklung. Dies gilt für die Produkte gleichermaßen wie für die Mitarbeiter. Die zahlreichen Innovationen, technischen Erfindungen und der Forscher- und Entwicklungsdrang der Mitarbeiter lassen gemeinsam mit den Kunden voller Stolz und Vorfreude in die Zukunft blicken.

Werden auch Sie Teil eines einmaligen Teams!

Bewerben Sie sich jetzt bei der Schleifring GmbH in Fürstenfeldbruck

Die Schleifring GmbH sucht ab sofort Unterstützung

im Bereich Accounting

Facharbeiter für die Gerätemontage und die Serienmontage

Zerspanungsmechaniker mit Schwerpunkt Drehtechnik

elektrotechnische Fachkräfte für das Prüffeld

Ausbildungsleiter im gewerblich-technischen Bereich

Herzlich willkommen bei SCHLEIFRING!

Kontakt

Schleifring GmbH

Am Hardtanger 10

82256 Fürstenfeldbruck

Telefon: +49 (0) 8141 403-0

Fax: +49 (0) 8141 403-45

E-Mail: info@schleifring.de

www.schleifring.de/karriere