Rowdys waren in der Nacht auf Samstag in Gröbenzell unterwegs. Sie haben Bierflaschen gegen Häuser geworfen.

Zu Vandalismus ist es in der Nacht auf Samstag in der Gröbenbachgemeinde gekommen. Bislang unbekannte Täter zogen durch den Ort und warfen Bierflaschen gegen Häuserfassaden. Eine Hausmauer in der Graßlfinger Straße wurde beschädigt. Die Polizei Olching schätzt den entstandenen Schaden auf rund 50 Euro.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich melden unter der Telefonnummer (0 81 42) 29 30.