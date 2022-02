Anschluss an Kläranlage: So haben die Bürger entschieden

Von: Fabian Dilger

© Peter Weber

Die Hattenhofener haben entschieden: Eine deutliche Mehrheit der Bürger hat am Sonntag dafür gestimmt, dass der Anschluss an die Kläranlage Mammendorf komplett über die Abwassergebühren finanziert wird. Die Mischfinanzierung ist damit vom Tisch.

Hattenhofen – 566 mal stimmten die Hattenhofener für die Gebührenlösung, 152 Mal für die Mischfinanzierung. Dabei wären die Kosten für den Anschluss an das Klärwerk zur einen Hälfte über eine Erhöhung der Abwassergebühren, zur anderen über Verbesserungsbeiträge gestemmt worden. Letztere hätten Grundstücks- und Hausbesitzer – je nach Größe des Eigentums – nach Fertigstellung des Anschlusses einmalig zahlen müssen. Die Wahlbeteiligung lag bei 58 Prozent.



„Das ist eindeutig, was der Bürger entschieden hat“, sagte Bürgermeister Franz Robeller (UWG Haspelmoor) am Sonntag. Überrascht hat ihn das Ergebnis nicht. „Ich bin davon ausgegangen, das muss ich jetzt ehrlich sagen.“



Robeller selbst und die Mehrheit des Gemeinderates hatten im letzten Jahr noch eine Mischfinanzierung beschlossen. Dass das Gremium die Frage zur Finanzierung noch einmal an die Bürger gegeben hatte, war aus Sicht des Rathauschefs aber unumgänglich. Ansonsten hätte es ein Bürgerbegehren zu der Frage gegeben, ist Robeller überzeugt. „Jetzt können wir damit leben“, sagte er.



Der Bürgerentscheid ist bindend. Weitere Beschlüsse des Gemeinderates braucht es deswegen nicht. Ab dem Jahr 2023 werden die Abwassergebühren in neuer Höhe erhoben.



Die Gebühren werden kalkuliert, nachdem die endgültige Summe der Baukosten des Anschlusses an die Kläranlage in Mammendorf feststeht. Bis Mitte des Jahres sollten alle Rechnungen für den gesamten Bau auf dem Tisch liegen, so Robeller. In einer ersten Kalkulation war die Verwaltung von 3,93 Euro pro Kubikmeter Abwasser ausgegangen.



Für Siegfried Karner, der die reine Gebührenfinanzierung befürwortet, war der Ausgang des Bürgerentscheides ebenfalls keine Überraschung. „Dass es eine Stimmung pro Gebührenmodell gibt, das war eigentlich erkennbar, wenn man mit den Bürgern ein wenig geredet hat.“ Auch die Info-Veranstaltung im Sportlerheim habe gezeigt, dass die Mehrheit gegen Verbesserungsbeiträge gewesen sei.



Die ordentliche Wahlbeteiligung habe sich schon vor dem Sonntag abgezeichnet, so Karner. Viele Leute hätten ihm schon gesagt, dass sie und die ganze Familie auf alle Fälle zum Wählen gehen würden. Karner ist jetzt genau wie Robeller froh, dass das Thema eindeutig beantwortet wurde: „Man hat jetzt einfach Klarheit.“