Bundestagsabgeordnete bleibt Chefin des CSU-Kreisverbands

Von: Dieter Metzler

Teilen

Katrin Staffler führt weiterhin die Kreis-CSU. © MM

Mit nahezu dem gleichen Ergebnis wie vor zwei Jahren wählte die Kreis-CSU Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler wieder zu ihrer Vorsitzenden. Nur sieben der 142 Delegierten verweigerten der Türkenfelderin ihre Zustimmung.

Mammendorf - Waren es 2021 noch 96 Prozent, so kam Staffler diesmal auf 95,1 Prozent. Im Amt als Stellvertreter bestätigt wurden Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch (125 Stimmen), Celine Lauer aus Eichenau (124), Sandra Andre aus Germering (115) und Andreas Lohde aus Bruck (96).Ralf Biniek aus Bruck wurde als Schatzmeisters bestätigt (140), und Florian Dellinger aus Adelshofen als Digitalbeauftragter (139). Einzige Veränderung ergab sich auf dem Posten des Schriftführers. Stefan Ulrich Klose (Moorenweis) trat nicht mehr an, für ihn wurde Ulrike Breitkopf aus Gröbenzell (139) gewählt. Staffler ist überzeugt, dass die Energiewende im Landkreis möglich ist. Man sollte dabei auf einen Mix von unterschiedlichen Energieträgern setzen und nicht mit Verboten reagieren. Als ein Thema von höchster Brisanz bezeichnete Staffler die Asyl- und Migrationspolitik. Die Kommunen können den steigenden Zustrom nicht mehr schultern und schlagen Alarm. Doch in Berlin würden sie einfach nicht gehört. Auch sei unglaublich, wie sich die „Ampel“ ein neues Wahlrecht zurechtzimmert, kritisierte Staffler, das allein darauf abzielt, auf lange Zeit die eigenen Mehrheiten zu zementieren. „Eine bayerische Stimme muss bei den Bundestagswahlen genauso viel zählen wie eine Stimme aus NRW.“ Zum ersten Mal seit vielen Jahren verzeichnet die CSU wieder steigende Mitgliederzahlen.