Heim- und Handwerker aufgepasst: Infomesse im BZO am 10.09. mit Live-Vorführungen, Rabatten und Gewinnspielen

Teilen

Das BZO in Olching lädt zu einer Infomesse am 10. September. © BZO

„Do It Yourself“ aus erster Hand, mit tollen Angeboten und vor allem praktischen Tipps – das Baustoff-Zentrum Olching (BZO) in der Johann-G.-Gutenberg-Straße 16 ist erste Anlaufadresse für die Profis des Handwerks und Heimwerkens.

Welche Vielfalt dahintersteckt und was das BZO dabei alles für ein nachhaltig gestaltetes Zuhause auf der Platte hat, zeigt wieder einmal die Infomesse am Samstag, 10. September. Von 9 bis 16 Uhr locken Beratung, Information, Aktionen von Top-Partnern des BZO: Praxisnah für jeden Anspruch, nah am Kunden und auch nah an aktuellen Erfordernissen.

Mehr zur Infomesse im BZO

Nachhaltig und energiesparend – Top-Partner des BZO stellen sich vor

Energetische Sanierung ist dabei ein Schlagwort, das seit langem durch viele Diskussionen geht – beim Hausbau, bei Modernisierung und bedingt auch durch die politischen Entwicklungen. Jede Möglichkeit Energie einzusparen ist dabei hoch willkommen. Welche wesentliche Rolle Wärmedämmverbundsysteme spielen, zeigt die Firma HASIT.

Zu den im wahren Sinn des Wortes nachhaltigen Partner des BZO im Olchinger Gewerbegebiet zählt ebenso die Firma KANN. Von dort werden Inspirationen für den Lieblingsplatz auf Balkon oder Terrasse kommen. Erleben Sie also live mit, welche tollen Möglichkeiten es in der Region gibt. Nachhaltigkeit steht ebenso bei den Produkten von KRAUTOL im Blickpunkt. Wer baut, verändert, verschönert, wird an dessen wohngesunden Produkten nicht vorbeikommen.

Natürlich muss auch auf den Preis geachtet werden. Wichtig sowohl für den Fachbetrieb vor Ort als auch für den Heimwerker vor Ort. Günstig und billig muss nicht das wirtschaftlichste sein, sagt man sich bei der Firma MAPEI, die am 10. September präsentiert, wie präzise Fliesen- und Natursteinverlegung – und wie nachhaltig für den Geldbeutel.

Infomesse im BZO-Olching Wann? Samstag, 10. September von 9 bis 16 Uhr Wo? Johann-G.-Gutenberg-Straße 16 in Olching Was? Beratung, Information, Aktionen von Top-Partnern des BZO. Darunter: Gewinnspiele, 10% auf Alles & Aktionsrabatte, Essen/Trinken von der FFW Olching Mehr zur Infomesse im BZO

Die Top-Partner bei der Infomesse im BZO. © BZO

Infomesse im BZO: Beratung, Informationen und Aktionen für Hand- und Heimwerker

Zu allem braucht es gute, solide, zuverlässige Technik. Und so hat das BZO das Paket seiner Infomesse (10. September in der Olchinger Johann-G.-Gutenberg-Straße 16) außerdem mit den Partnern von der Firma STIHL ausgestattet. Dort locken sogar Gewinnspiele, bei den man kleine Sofortgewinne um die fünf oder zehn Euro mitnehmen kann.

Ob für den privaten Einsatz gedacht oder für professionellen Gebrauch, ob Rasenmäher oder Geräte für den sauberen Heckenschnitt: Das vor Ort am Stand von STIHL zu erleben und fachkundig beraten werden, macht beim Kauf ein gutes Gefühl.

Die kompetente und ausführliche Beratung zu den neuesten und leistungsstarken Akkus von DEWALT und dem sicheren Umgang damit ergänzt die Palette in idealer Weise.

Wie gut das BZO mit dem Ort und der Region verbunden ist, zeigt auch der Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr Olching. Die wird die Besucher mit Getränken, Würstln und anderen Schmankerln auf’s Beste verwöhnen.

Freuen Sie also auf einen informativen und rundherum gelungenen Tag bei der Infomesse des Baustoff-Zentrums Olching am 10. September.

Impressionen: Infomesse im BZO Fotostrecke ansehen

Kontakt

BZO Baustoff-Zentrum Olching

Johann-G.-Gutenberg-Straße 16

82140 Olching

Telefon: 08142 4190

Web: www.bzo-olching.de