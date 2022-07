„Meet-and-Grill-Tour“ im BZO-Olching: Spannender Erfahrungsaustausch für Handwerker

Das BZO informiert Sie in der Heimwerker-Serie über alles Neue rund um Projekte im Haus und Garten. © BZO

Das Baustoff-Zentrum Olching (BZO) lädt zur „Meet-and-Grill-Tour“ – die perfekte Gelegenheit für Handwerker, sich auszutauschen und neue Produkte kennenzulernen.

Selbst im Haus oder in der Wohnung Hand anlegen. Reparieren, sanieren, umgestalten. Für Heimwerker aus Leidenschaft gibt es immer etwas zu tun, anzupacken. Und am Ende des Tages folgt stets das Erfolgserlebnis, etwas Beständiges geschafft haben. Selbst aus eher langweiligen grauen oder weißen Fugen im Bad kann der Heimwerker Abwechslung in die eigenen vier Wände packen. Dazu braucht’s aber das richtige Werkzeug, das passende Material, die leicht zu handhabenden Baustoffe.

„Meet-and-Grill-Tour“ im BZO: Das erwartet Sie

Das Baustoff-Zentrum Olching (BZO) an der Johann-G.Gutenberg-Straße 16 ist dafür in jedem Fall der richtige Ansprechpartner – für Fachleute aus allen mit der Baubranche verbundenen Berufen ebenso wie für den ambitionierten Heimwerker. Im Rahmen der „Meet-and-Grill-Tour“ des MAPEI-Bereichs Keramik werden im BZO am Mittwoch, 20. Juli, von 12 bis 18 Uhr die MAPEI-Highlights vorgestellt. MAPEI wurde 1937 in Italien als Familienunternehmen gegründet und gilt heute als einer der weltweit führenden Anbieter in der Bauindustrie.

Bei der „Meet-and-Grill-Tour“ erfahren Sie Neues aus der Heimwerker-Welt. © BZO

Die „Meet-and-Grill-Tour“ steht ganz unter dem Motto der Kampagne „Wir sanieren Deutschland mit innovativen und neuen Produktlösungen.“ Auf der Tour sollen nicht nur wichtige Produkt-Informationen geliefert werden. Dort soll es auch ausreichend Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch geben – unter anderem zum KERAPOXY EASY DESIGN, einem Epoxidharzfugenmörtel mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften, der sich nahezu so einfach verarbeiten lässt wie ein zementärer Fugenmörtel.

Ein Anwendungsbeispiel für Epoxidharz sind die Fugen im Bad. Mit Epoxidharz lassen sich zudem innen wie außen die haltbarsten Fugen herstellen. Diese Fugen haben außerdem den Vorteil viel pflegeleichter zu sein als eine normale Zementfuge. Darüber hinaus können sich Schimmel und Kalk auf Epoxid fast gar nicht festsetzen. Das bewirkt die besonders harte und glatte Oberfläche des Epoxids. Fugenfarben gibt es von zart und matt bis knallig-kräftig. Die Anwendung insgesamt ist einfach und präzise, es ist keine Nivellierzange erforderlich.

Meet-and-Grill-Tour Wann? Mittwoch, 20. Juli von 12 bis 18 Uhr Wo? Baustoff-Zentrum Olching (BZO) an der Johann-G.Gutenberg-Straße 16

Spannende Neuprodukte bei der „Meet-and-Grill-Tour“ im BZO

Darüber hinaus werden bei der „Meet-and-Grill-Tour“ als Neuprodukte unter anderem die ULTRACARE Linie und das MAPELEVEL SYSTEM vorgestellt. Ebenfalls auf der Tour mit dabei ist der MAPESTONE Maxi S1, der Rockstar in der Natursteinverlegung für den Innen- und Außenbereich.

Selbstverständlich gibt es auf der Sommertour für Kunden und Handelspartner interessante und aktuelle Informationen zu allen neuen Produkten und Sanierungssystemen. Das sommerliche Programm mit Grills und Strand-Flair bietet dabei einen idealen Rahmen für entspannte Gespräche und zum lockeren und dennoch informativen Erfahrungsaustausch: Im BZO an der Johann-G.Gutenberg-Straße 16 in Olching von 12 bis 18 Uhr. Die verbindliche Voranmeldung ist erwünscht per E-Mail: martin-dilg@bzo-olching.de

Kontakt

BZO Baustoff-Zentrum Olching

Johann-G.-Gutenberg-Straße 16

82140 Olching

Telefon: 08142 4190

Web: www.bzo-olching.de