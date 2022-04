Corona-Ausbruch im Kloster: Viele Gottesdienste und Gebete nur im Live-Stream

St. Ottilien

Im Kloster St. Ottilien ist Corona ausgebrochen. Das hat Änderungen zur Folge - unter anderem für die Feier der Osternacht.

St. Ottilien - „Leider ist nun Corona bei uns im Konvent angekommen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Kloster vom Mittwoch. „Aufgrund der schnell steigenden Anzahl von Mitbrüdern, die positiv getestet wurden und nun in Isolation müssen, sehen wir uns leider gezwungen, die Konventgottesdienste und Gebetszeiten des Konventes nichtöffentlich durchzuführen und nur als Livestream anzubieten,“ heißt es weiter. Dies gilt zunächst bis einschließlich Ostermontag. Alle andere Gottesdienste, an denen der Konvent nicht teilnimmt sind öffentlich. Das bedeutet konkret:

Gründonnerstag, 14.04.2022

6.30 Vigil und Laudes - nicht öffentlich; 12.00 Mittagshore - nicht öffentlich; 19.00 Messe vom Letzten Abendmahl - nicht öffentlich;

Karfreitag, 15.04.2022

7.00 Trauermette - nicht öffentlich; 10.00 Kreuzweg-Andacht - öffentlich; 12.00 Mittagshore - nicht öffentlich; 15.00 Feier vom Leiden und Sterben Christi - nicht öffentlich; 20.00 Lesung aus den Abschiedsreden Jesu - nicht öffentlich; anschl. Komplet - nicht öffentlich;

Karsamstag, 16.04.2022

7.00 Trauermette - nicht öffentlich; 12.00 Mittagshore - nicht öffentlich, 18.00 Vesper - nicht öffentlich;

Ostersonntag, 17.04.2022

5.00 Osternachtsfeier - nicht öffentlich; 7.45 Eucharistiefeier - öffentlich; 9.15 Eucharistiefeier - öffentlich; 11.00 Eucharistiefeier - öffentlich; 12.00 Mittagshore - nicht öffentlich; 17.30 Pontifikalvesper mit Aussetzung - nicht öffentlich; 20.00 Vigil vom Ostermontag - nicht öffentlich



Ostermontag, 18.04.2022

6.30 Laudes - nicht öffentlich; 7.45 Eucharistiefeier - öffentlich; 9.15 Konventamt - nicht öffentlich; 11.00 Eucharistiefeier - öffentlich; 12.00 Mittagshore - nicht öffentlich; 17.30 Vesper mit Aussetzung - nicht öffentlich; 20.00 Komplet - nicht öffentlich

Den Live-Stream findet man hier.