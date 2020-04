Damit in Corona-Zeiten der Kanal frei bleibt

Pfleger, Verkäufer, Lastwagenfahrer, Apotheker: In der Corona-Krise werden viele Helden geboren. Die Kanalarbeiter dürften dabei aber die Wenigsten auf dem Schirm haben. Und doch sorgen auch sie dafür, dass das gewohnte Leben weitergehen kann. Und die Krise stellt die Männer in Orange sogar vor ungeahnte Herausforderungen.

Landkreis– Abwasserkanäle brauchen vor allem eines: Wasser. Das kühle Nass sorgt etwa dafür, dass alles, was im Klo landet, durchgespült wird. Doch an manchen Orten im Netz der Kanäle kommt derzeit nicht genug Wasser an, erklärt Andreas Wanner, Kanalbetriebsleiter beim Amperverband. Gerade in Bereichen mit vielen Restaurants oder Räumen für Veranstaltungen herrsche jetzt oft Ebbe unter der Erde.

Die Gastronomie ist geschlossen, ebenso Theater oder Diskotheken. Normalerweise sorgen diese Einrichtungen aber für einen hohen Durchfluss im Kanal, der auch die meisten Dinge mitnimmt, die im Kanal eigentlich nichts zu suchen haben. „Jetzt kann jeder Fremdkörper Ärger machen“, sagt Wanner.

Der Kanal-Chef appelliert daher an die Bürger, nichts in die Toilette zu werfen, das da nicht hingehört. Dazu zählen unter anderem feuchtes Toilettenpapier, Taschentücher, Babyfeuchttücher oder auch Küchenrolle. Diese Dinge machen nämlich vor allem in den Pumpstationen viel Ärger. Andreas Wanner und seine Mitarbeiter müssen dann mit schwerem Gerät anrücken, um die Kanäle wieder frei zu bekommen. Und Wanner versichert: „Das ist keine angenehme Aufgabe.“

In einer Pressemitteilung wird der Amperverband sogar noch deutlicher – und er weist auf die Folgen für alle hin, sollte die Abwasserentsorgung ins Stocken geraten. „Funktionieren die Pumpstationen nicht, läuft das Abwasser auch nicht mehr zur Kläranlage – was das bedeutet mag sich jeder und jede selbst denken. Dann ist auch die Frage nach dem mangelnden Klopapier sehr schnell obsolet.“

Damit es nicht so weit kommt, sind Andreas Wanner und seine Kollegen täglich im Einsatz. Sorgen um die eigene Gesundheit machen sie sich nicht. „Nach unserem momentanen Wissensstand ist das Virus nach seinem Weg durch den Darm nicht mehr infektiös“, so der Kanal-Chef. Zudem habe man es im Kanal immer mit Erregern zu tun. Die Mitarbeiter seien darin geschult, sich vor dieser Gefahr zu schützen.

Die Viren im Kanal sehen manche Forscher übrigens sogar als Chance. In den Niederlanden haben Forscher das Virus im Abwasser einer Gemeinde festgestellt – bevor dort Infektionen bekannt wurden. Die Wissenschaftler hoffen nun, durch diese Entdeckung möglicherweise ein Frühwarnsystem installieren zu können.