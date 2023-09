Der neue Leiter des Max-Born-Gymnasiums Germering ist ein Brucker

Von: Klaus Greif

Thomas Höhenleitner ist der neue Direktor des Max-Born-Gymnasiums. Foto: Hans Kürzl © Hans Kürzl

Das neue Schuljahr am Max-Born-Gymnasium (MBG) beginnt mit einem neuen Leiter. Thomas Höhenleitner hat das Amt von Robert Christoph übernommen.

Der Übergang ist ebenso geräusch- wie reibungslos. „Es ist ein gut bestelltes Haus“, sagt der 57-jährige Thomas Höhenleitner. Er meint damit nicht nur seine neue Arbeitsstelle, sondern versteht das auch als Anerkennung für seinen Vorgänger. Robert Christoph ist bekanntlich neuer Ministerialbeauftragter für die Gymnasien in Unterfranken. Höhenleitner kommt vom Gymnasium in Markt Indersdorf (Kreis Dachau), das er die letzten zehn Jahre leitete.

Der neue MBG-Chef ist ein gebürtiger Fürstenfeldbrucker. Die Fähigkeit, eine Schule zu leiten, ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden: Sein Vater war Rektor der Germeringer Kirchenschule und der Grundschule am Niederbronner Weg in Fürstenfeldbruck.

Abitur am Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck

Höhenleitner selbst machte sein Abitur 1988 am Brucker Viscardi-Gymnasium. Er studierte anschließend Geschichte und Germanistik. 1994 begann sein Referendariat, 1996 erhielt er in Sandhofen im Allgäu seine erste Anstellung.

Mit Beginn des neuen Jahrtausends wechselte er in die Pressestelle des Kultusministerium – zunächst unter Monika Hohlmeier, dann unter Siegfried Schneider. Anschließend war er in der Pressestelle der Staatskanzlei tätig. Rund sechs Jahre lang war Höhenleitner damit ganz nahe dran an der großen Politik. Er nennt diese Zeit im Rückblick „spannend, interessant und anstrengend“. Er habe bemerkt, wie komplex Entscheidungssituationen für Politiker sein können.

Schon der Vater war Schulleiter

Von 2006 bis 2011 war Höhenleitner stellvertretender Schulleiter am Ignaz-Kögler-Gymnasium. In dieser Zeit wurden seine beide Söhne geboren. Nach dem zweiten Kind ging er bis 2013 in Elternzeit, um seine ebenfalls als Lehrerin arbeitende Frau entlasten zu können.

Abseits des Schullebens engagiert sich Höhenleitner für Volksmusik und Brauchtum. Am Jexhof hat er bereits einen Sing-Stammtisch initiiert und einen Jodelkurs veranstaltet. Vor dem Hintergrund erwähnt er „das gute musische Profil am Max-Born“. Das sei ein Wohlfühlmoment.

Darüber hinaus ist der neue Schulleiter heimatverbunden. „Es gibt viele schöne Regionen hier. Ich bin hier gerne zu Hause.“ Mit dazu gehören Radtouren, auch Lesen bezeichnet er als entspannendes Hobby. Seinem ersten Schultag sieht er mit einem guten Bauchgefühl entgegen.