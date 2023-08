Faszination Feuerwehr ist ungebrochen

Von Klaus Greif schließen

Feuerwehr zum Anfassen: Mit dieser Aktion wird in Germering jedes Jahr bei Ferienkindern für die Arbeit der Feuerwehr geworben.

Germering – Die beiden Feuerwehren der Stadt haben kein Nachwuchsproblem. Zu verdanken ist dies unter anderem auch der Aktion „Feuerwehr zum Anfassen“, die regelmäßig in den Sommerferien durchgeführt wird. 20 Kindern, mehr waren nicht zugelassen, wurde dabei die Arbeit der Retter bei zehn Mitmach-Aktionen nahe gebracht.

Seit neun Jahren bieten die Ortsfeuerwehren den gemeinsamen Aktionstag im Ferienprogramm an. Veranstalter sind im Wechsel die Germeringer und die Unterpfaffenhofener Wehren. Nach einer zweimaligen Corona-Unterbrechung nahm im Vorjahr die Germeringer Feuerwehr das Angebot wieder auf. Jetzt war die Feuerwache am Starnberger Weg Schauplatz des Geschehens.

Feuerwehr hat kein Nachwuchsproblem

Ausgedacht hat sich das Konzept vor Jahren Stefan Greil. Mit dem Aktionstag wollte er die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren auf eine neue Ebene stellen. Die Idee hat gefruchtet. Das bestätigt auch Thomas Schlierf von der Feuerwehr Unterpfaffenhofen, der wie viele andere als Helfer das Angebot möglich machte: „Nachwuchsprobleme haben wir keine. Im Gegenteil: Unsere Jugendgruppe ist mit 25 Mitgliedern voll.“ Den Kameraden der Germeringer Wehr gehe es nicht anders.

Ein Großteil der Helfer kam übrigens aus der Jugendfeuerwehr. Sie standen jeweils in Zweierteams an den aufgebauten zehn Stationen, bei den die Ferienkinder Aufgaben erledigen mussten. Das reichte vom Zielspritzen auf eine aufgebaute Haus-Schablone über den Einsatz mit einem hydraulischen Hebekissen bis hin zur schwindelerregenden Fahrt auf 30 Meter Höhe mit der Hebebühne. Für die Kinder am eindrucksvollsten war der Umgang mit der großen Saugspritze, mit der das neben dem Gelände liegende Maisfeld ausgiebig gewässert wurde.

Junge Feuerwehrler als Helfer mit dabei

Zwei der Aufsichtspersonen waren die zwölfjährigen Fabian und Dominik. Sie sind selbst erst seit drei, beziehungsweise sieben Monaten bei der Feuerwehr und waren sichtlich stolz darüber, dass sie schon als Helfer mitmachen durften. Ihr Weg zur Feuerwehr war möglicherweise typisch. Er habe bei einem Tag der offenen Tür Lust bekommen, mitzumachen, erzählte Dominik. Fabian schloss sich den Rettern an, weil ein Freund schon dabei war.

Zum Aktionstag kam auch Feuerwehr-Referent Rudolf Widmann. Er absolvierte ebenfalls alle zehn Übungen. Vom Ferien-Angebot der Wehren war er begeistert – auch weil sein Einsatz von den Helfern gewürdigt wurde: „Aufgabe mit Bravour gemeistert“ stand nach der ersten absolvierten Station auf dem Handzettel, den er wie die Kinder abstempeln lassen musste.