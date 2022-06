Die nächste Generation Geschichtspfleger

Dieses Buch hat ihn bekannt gemacht: Sven Deppisch im Jahr 2017. Nun hat er den Chefposten bei den Gröbenhütern übernommen. © mm

Es ist an der Zeit, Neues zu wagen: Der historische Verein in Gröbenzell, genannt die Gröbenhüter, hat einen neuen Vorsitzenden. Der bekannte Historiker Sven Deppisch will jüngere Menschen für die Ortsgeschichte begeistern – aber nicht nur. Der Verein soll mehr Menschen für seine Arbeit begeistern.

Gröbenzell – Er ist der Mann, der bei den Gröbenzeller Geschichtspflegern eine neue Ära einleitet: Sven Deppisch, 40 Jahre alt, promovierter Historiker. Und das ist natürlich auch wichtig: Seit 22 Jahren ist er in der Gröbenbachgemeinde daheim. Als neuer Vorsitzender der Gröbenhüter hat er ehrgeizige Ziele. Deppisch will, dass der Verein sich moderner aufstellt, auch vermehrt in den sozialen Medien aktiv ist. Die Gröbenhüter, das soll ein Verein sein für alle, die sich für Kultur, Kunst, Heimatkunde und Brauchtumspflege interessieren. „Ich will neue Impulse setzen“, sagt Deppisch.

Dazu will er außerdem das Veranstaltungsangebot des Vereins ausbauen. Es soll Vorträge, Lesungen, Diskussionsveranstaltungen und Workshops geben. Der Blick soll über den Tellerrand Gröbenzells hinausgehen. Am Herzen liege ihm auch, neue Räume für Verein und Museum zu bekommen. Denn der historische Verein soll „ein neuer Hotspot werden“, „ein kultureller Leuchtturm“. Ein langfristiges Projekt, wie er betont, doch er ist überzeugt: „Man muss ambitionierte Ziele haben, sonst erreicht man nichts.“

Einen Namen hat er sich längst gemacht, sogar weit über die Landkreisgrenzen hinaus. In seinem Buch „Täter auf der Schulbank“ zeigt er die dunkle Vergangenheit der damals wichtigsten Polizeischule in Deutschland auf: die in Fürstenfeldbruck. In der NS-Zeit wurden hunderte Männer zu Führungskräften ausgebildet. Antisemitismus habe auf dem Lehrplan gestanden.

Die Polizeioffiziere sollten sich später an den grauenhaftesten Verbrechen beteiligen: Massaker an Juden, Sexualdelikte an Kinder und die Ausrottung ganzer Dörfer. Nach dem Krieg wurden sie oftmals nicht angemessen für ihre Taten bestraft, sondern setzten ihre Karrieren sogar fort, fand Deppisch heraus.

Der 40-Jährige ist mittlerweile Lehrbeauftragter in der Brucker Polizeischule. Außerdem ist der Historiker Dozent bei verschiedenen Volkshochschulen, zudem ist er im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing tätig.

Er habe sich geschmeichelt gefühlt, als man ihn fragte, ob er in die Fußstapfen des langjährigen Vorsitzenden des historischen Vereins Gröbenzells, der Gröbenhüter, treten will. Immerhin war Rudolf Ulrich seit der Gründung vor 25 Jahren der oberste Geschichtspfleger. CSU-Gemeinderat Anton Kammerl war auf Deppisch zugekommen, obwohl dieser kein Mitglied des Vereins war.

Erst skeptisch

Allerdings sei er auch skeptisch gewesen, erzählt Deppisch. Denn er sei voll berufstätig und habe nicht die Zeit für die Vereinsarbeit wie sein Vorgänger, der schon im Ruhestand war. Angenommen hat er den Posten schließlich, weil die Vereinsaufgaben auf mehrere Schultern verteilt wurden.

Derzeit sind Deppisch und seine Mitvorständler bereits stark gefordert. Denn sie haben beschlossen, den 25. Geburtstag des Vereins und die 22 Jahre des gemeindlichen Heimat- und Torfmuseums an der Rathausstraße, das von den Gröbenhütern ehrenamtlich geführt wird, groß zu feiern. Das soll am 17. Juli am Rathausplatz und im Saal des Bürgerhauses über die Bühne gehen. Geplant sind Lesungen und Vorträge zur Ortsgeschichte und ein Kinderprogramm.

Das Museum wird mit einer Ausstellung zu Albert Meyer nach rund zweijähriger Zwangspause wegen Corona wiedereröffnet. Die Ausstellung widmet sich dem früheren Vorsitzenden des Interessenvereins, Meyer, der 1931 die erste Gröbenzeller Chronik veröffentlicht hat, der aber auch als Künstler aktiv war. Auch für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung werden die Gröbenhüter an diesem Sonntag sorgen.

„So können die Bürger unsere Arbeit kennen lernen“, erläutert Deppisch. „Wir wollen zeigen, dass der historische Verein etwas für alle Generationen ist.“ Deppisch hofft auf Mitgliederzuwachs. Zwar sind derzeit 165 Bürger dabei. Doch es fehlt, wie in zahlreichen anderen Vereinen, die jüngere Generation. Als Anreiz nimmt jeder, der an diesem Tag Mitglied des Vereins wird, an einem Gewinnspiel teil. (sus)

