Die verbotenen Bücher von St. Ottilien

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Blick in die „Hölle“: Einer der drei Wandschränke mit den einst verbotenen Büchern. © Archiv St. Ottilien/Repro: mjk

Die „Hölle“ ist nicht weit weg, sondern mitten im Klausurbereich des Klosters St. Ottilien. Hinter den Türen einer großen Schrankwand in der Bibliothek lagern sie: Bücher, die zu lesen den Missionsbenediktinern jahrzehntelang verboten war.

St. Ottilien – Es begann im Jahr 1571, als sich in Rom aus der Inquisition heraus die Indexkongregation gründete. Deren Aufgabe: Die Verwaltung des Verzeichnisses verbotener Bücher. Dort landeten Werke, die als sittlich bedenklich eingestuft oder bei deren Lektüre andere schädliche Einflüsse auf den Leser vermutet wurden. Diese konnten sogar bei theologischen Schriften auftreten, wenn sie aus der Feder evangelischer Theologen, allen voran Martin Luther stammten.

Die Hölle

Sofern in Klöstern und Ordenshäusern dort gelistete Bücher (lateinisch: libri prohibiti) vorhanden waren, mussten sie fortan in sogenannte Giftschränke, gleichbedeutend mit der „Hölle“, weggesperrt werden. Das Verbot der Lektüre betraf aber nicht nur Ordensleute.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Nach dem Kirchenrecht durften sie von allen Katholiken nicht gelesen werden“, berichtet Pater Cyrill Schäfer. „Besitz und Weitergabe indizierter Schriften an katholische Christen war bei Strafe, die im Extremfall bis zur Exkommunikation führte, verboten“. Der promovierte Benediktiner hat kürzlich einen Aufsatz geschrieben, der sich ausführlich mit klösterlichen Giftschränken, allen voran dem von St. Ottilien befasst.

Astrologie

Die Reformation und die Erfindung des Letterndrucks führten zu einer explosionsartigen Verbreitung kirchenkritischer Schriften“, schreibt Pater Cyrill, Verlagsleiter des Eos-Verlages. Aber auch astrologische Literatur landete auf dem Index, dessen Schriften in Einzelfällen nur mit Genehmigung des jeweiligen Abtes oder mit Erlaubnis der 1917 aufgelösten Indexkongregation gelesen werden durften. Die Glaubenskongregation führte die Liste bis 1966 weiter. Danach wurde das Lesen mit Notifikationen gewürdigt, also einer rechtlich folgenlosen Missbilligung. Die Bibliotheks-Chronik von St. Ottilien erwähnt erstmals 1906 den Bestand verbotener Bücher. 1931 sind 368 Titel in 485 Bänden gelistet, der wachsende Bestand führt zur räumlichen Erweiterung der „Hölle“.

Am 16. Oktober 1940 interessiert sich die Gestapo, die Geheimpolizei der Nationalsozialisten, in einer unangemeldeten Inspektion für „schädliches und unerwünschtes Schrifttum“, allerdings eher in politischer Hinsicht: 13 Bände, unter anderem von Bebel und Lenin beschlagnahmten die Nazis.

Zugang zum Giftschrank

Der heute noch weitgehend vorhandene Bestand damals verbotener Bücher umfasst in St. Ottilien rund 16 Regalmeter und ist in drei Wandschränken in der Klosterbibliothek aufbewahrt. Rund 6000 Einträge oder Titel, teils mit etwas vergilbtem Buchrücken, auf dem ein Registrierungskürzel aufgeklebt ist, existieren noch.

„Der Zugang zum Giftschrank ist mittlerweile uneingeschränkt möglich, der Gebrauch der Bücher ebenso“ berichtet Klosterarchivar Bruder David Gantner, der auch im Bibliotheksteam mitarbeitet. „Das Interesse an den Büchern liegt aber bei Null, weil die Titel wissenschaftlich sehr veraltet sind“.

Verbotene Bücher wurden in der Regel gar nicht erst angeschafft. Sie stammen häufig aus Schenkungen, Sammlungen von Klosterfreunden oder Nachlässen von Mitbrüdern. „Die Durchsicht der Bücher erweckt den Eindruck, dass teilweise die gesamte moderne Welt abgelehnt wurde“, so Pater Cyrill. „Aber wie konnte man gesellschaftlich noch mitreden oder ernst genommen werden, wenn man viele wichtige Bücher nicht lesen und Erkenntnisse nicht haben durfte?“ fragt er rhetorisch in dem Aufsatz. Immerhin seien durch den Giftschrank aber auch manche Erstausgaben gerettet worden, die wohl sonst verschwunden wären.

Diese Werke waren einst auf dem Index

Die meisten Werke im Giftschrank – nämlich 137 – sind der Kategorie der Exegese, also der Auslegung und Interpretation von Schriften unterschiedlicher Thematik, zuzuordnen. Dabei handelt es sich meist um Schriften von Protestanten. 89 Titel listet die Kategorie Kirchengeschichte auf. Verboten wurden solche Bücher, wenn sie sich mit der damals abgelehnten historisch-kritischen Forschung auseinandersetzten. Drittstärkste Kategorie (62 Titel) stellt der Bereich „Neue Sprachen“ dar, zu der auch die Belletristik gehörte. Indizierte Autoren waren hier Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Victor Hugo, Emile Zola oder Jean-Paul Sartre. In anderen Kategorien traf der kirchliche Bannstrahl auch Philosophen wie Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche oder Rudolf Steiner.

Wenig überraschend landete erotische Literatur im Giftschrank, wozu auch „Tausend und eine Nacht“ zählte. Dazu gesellte sich Aufklärungsliteratur wie der Schulmädchenreport, aber auch Fachliteratur zur Hebammenausbildung oder künstlerische (Akt-)Darstellungen von Max Pechmann. Als „Libri prohibiti“ galten zudem Zauberbücher oder polemische Kampfschriften aus der NS-Zeit gegen Ordensgemeinschaften wie „Ein Trappist bricht sein Schweigen“ oder „Flucht aus dem Kloster“. Dass es nicht nur „verdächtige“ Autoren treffen kann, beweist der Fall des Benediktiner-Abts Ildefons Herwegen (1874-1946): dessen Regelkommentar „Sinn und Geist der Benediktinerregel“ wurde vom Heiligen Stuhl beanstandet und musste auch weggesperrt werden. mjk

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.