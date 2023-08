Dieser Saustall gefällt auch der Ministerin

Von: Klaus Greif

Von den Schwäbisch-Hällischen Sauen waren Ministerin Kaniber und Benjamin Miskowitsch sichtlich angetan. © Peter Weber

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat den Stanishof der Familie Kirmair besucht. Neben dem Hofladen und der Metzgerei besichtigte sie auch den offenen Stall der Schwäbisch-Hällischen Schweine neben der B 2.

Germering – Der Mammendorfer CSU-Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch hat Landwirtschaftsministerin Kaniber zum Stanishof eingeladen, damit sie einen Vorzeigebetrieb kennenlernen kann. Am Stanishof könne man sehen, so Miskowitsch, wie man in einer Stadt mit Landwirtschaft umgehen kann. Zwei Generationen der Landwirtsfamilie Kirmair betreiben hier einen Hofladen mit eigener Metzgerei. Regionalität und Tierwohl wird auch durch die besondere Haltung von Schwäbisch-Hallischen Schweinen an der B 2 gewährleistet.

Hofladen und Metzgerei

Max Kirmair, der Metzger und Landwirt steht mit Bruder Hannes für die junge Generation, gab der Ministerin eine kurzen Überblick über die jüngere Geschichte des Stanishofs. Regionalität und Nachhaltigkeit stehe im Mittelpunkt der Produktion. Ein Blick durch die für die beischer geöffneten Fenster der Metzgerei neben dem Hofladen zeigte die aktuelle Produktion von Wienern – eine Kostprobe ließ sich die Staatsministerin kurz darauf schmecken.

Michaela Kaniber war vom Produkt und vom gesamten Konzept des Hofes sichtlich angetan. Für die Zukunft der Landwirtschaft sei eine starke Kreislaufwirtschaft unabdingbar. Sie gratuliere der Familie Kirmair zu ihrem unternehmerischen Mut, das umzusetzen. Kaniber: „Wir wollen solche Betriebe unterstützen, die sich für Regionalität und Tierwohl einsetzen. Dass im Angebot des Hofladens auch Wildfleisch eine große Rolle spielt sah sie positiv: „Mehr Bio als Wildfleisch geht nicht.“

Frischluftstall an der B2

Der Abstecher der Besucher – unter ihnen auch Landrat Thomas Karmasin, der sich als Stammkunde des Hofladens zu erkennen gab, und Kreisbäuerin Karin Sepp – ermöglichte dann einen genaueren Einblick in die Art des Wirtschaftens am Stanishof. Hannes Kirmair, er ist für die Tierhaltung zuständig, beschrieb die Art der Haltung so: „Wir haben einen Frischluftstall auf Stroh mit Weidegang.“

Aktuell leben hier 220 Sauen in mehreren von einander getrennten Abteilungen. Die hinteren Bereiche sind abgedunkelt und zum Schlafen da – hier und im folgenden Spielbereich sehen die Schweine auch nicht in den Nachbartrakt. Erst im offenen vorderen Teil können sich die Tiere der abgetrennten Bereiche sehen. Ins Freie gelassen werden sie auch getrennt nach einem festgelegten Zeitplan – und zwar nur in der Früh und in der Nacht, so Hannes Kirmair. Da sei es für die Tiere am angenehmsten. Diese Art der Haltung sei zwar sehr aufwändig, so Kirmair, aber sie funktioniert.

Diskussion

Zum Abschluss des Besuches gab es in der landwirtschaftlichen Halle des Betriebs noch ein Fachgespräch mit den anwesenden Vertretern des Bauernverbandes und der Jungbauernschaft. Hauptthema war immer wieder die befürchteten Folgen der EU-Agrarreform. Vor allem die geforderten Flächenstilllegungen müssen aus Sicht von Kaniber noch einmal diskutiert werden. Schon jetzt liege der Selbstversorgungsgrad bei Gemüse in Deutschland nur bei 36 Prozent, bei Obst seien es sogar nur sechs Prozent. Wegen der sich häufenden Dürren dürfe man nicht viele zusätzliche Flächen stilllegen.