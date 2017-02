Das dreifache Sturmtief

Die tägliche Glosse im Tagblatt befasst sich heute mit dem Wetter - und dem dreifachen Thomas-Tief

Natürlich beobachten Lokaljournalisten das Wettergeschehen ganz genau, damit sie möglichst schnell und ausführlich über dessen Auswirkungen berichten können. Wenn sich gestern in der Redaktion das Gespräch immer wieder um die Warnungen vor dem aktuellen Sturmtief drehte, hatte das allerdings noch einen anderen Grund: dessen Namen. Die Böen aus westlicher Richtung, die bis zu 85 Stundenkilometer erreichen können, bringt uns nämlich Tief Thomas. Nun gibt es in der Redaktion derzeit gleich drei Kollegen, die so heißen: der stellvertretende Redaktionsleiter Thomas Steinhardt, Redakteur Thomas Radlmaier und Praktikant Thomas Eldersch. Alle drei schwören Stein und Bein, nichts mit dem Wind zu tun zu haben. Den gutmütigen Spott der Kollegen mussten sie dennoch ertragen – sie nahmen ihn mit Humor. (sk)