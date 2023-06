125 Jahre Feuerwehr: Wie alles begann

Wenigmünchen

Von Dieter Metzler schließen

Die Feuerwehr Wenigmünchen ist die älteste Feuerwehr der Gemeinde Egenhofen: Sie war 1898 von 26 engagierten Bürgern gegründet worden. Am Freitag und Sonntag wird nun das 125-jährige Bestehen gefeiert.

Wenigmünchen – Am 6. Februar 1898 versammelten sich 26 Bürger im Gasthaus von Engelbert Märkl. Sie waren bereit, sich um den Brandschutz in ihrem Ort zu kümmern. Geboren war die erste freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Egenhofen. Schon zwei Wochen später hatte die Mannschaft ihren ersten Einsatz: bei einem Brand in Waltershofen. Bis zum Jahr 1932 halfen Wenigmünchner bei zwei Löscheinsätzen in Dürabuch sowie bei Einsätzen in Längenmoos, Sulzemoos und Günzlhofen mit.

Die Gerätschaften der Wehr waren zunächst in einem gemauerten Stadel des Pfarrhofs untergebracht. Ein eigenes Feuerwehrhaus erhielt man erst 1905. Die zweirädrige Spritze wurde 1902 durch eine vierrädrige ersetzt, die von Pferden gezogen wurde und nicht mehr auf einen Wagen verladen werden musste. Diese Spritze war für die nächsten 60 Jahre das Haupteinsatzgerät.

Wie eine Liste aus dem Jahr 1906 belegt, bestand das gesamte Inventar der Feuerwehr um diese Zeit aus 120 Metern Schläuchen, einer fahrbaren Schiebeleiter, 40 Helmen, 40 Gurten, sechs Beilen, zwei Feuerhaken sowie einer Hupe. Die 1899 angeschaffte Feuerwehrstandarte wurde erst am 26. Mai 1910 geweiht. Warum so spät, ist nicht überliefert.

Bis Anfang der 1930er-Jahre wurden die Aufzeichnungen immer spärlicher, bedingt auch durch den Ersten Weltkrieg. Viele Männer der Wehr mussten in den Krieg, bei manchem fand sich später der Eintrag: gefallen. Natürlich veränderte auch die NS-Zeit die Feuerwehr Wenigmünchen. Der Kommandant wurde nicht mehr demokratisch gewählt, sondern vom Kreisbranddirektor eingesetzt. Durch Gesetz wurde der Feuerwehr-Verein 1938 verboten. Während des Zweiten Weltkriegs taten auch in Wenigmünchen erstmals Frauen Feuerwehrdienst.

1964/65 wurde das Gemeindehaus samt altem Feuerwehrhaus abgerissen und das jetzige Gebäude errichtet. In dieser Zeit war die Begeisterung für den aktiven Dienst bei der Feuerwehr nicht sehr groß. Erst Anfang der 1970er- Jahre wuchs die Wehr wieder an. Nach dem neuen Feuerwehrgesetz in den 1970er- Jahren erfolgte eine Neuorganisation mit der Gründung des seinerzeit von den Nazis verbotenen Feuerwehrvereins. Der Verein hat die Aufgabe, das Feuerlöschwesen im Ort zu unterstützen. Seine Neugründung erfolgte 1979. Eine Fahne wurde wieder angeschafft, und zwar 1982.

Bei einem der vielen Feuerwehr-Ausflüge entstand die Idee, eine Frauentruppe zu gründen. Das wurde bald in die Tat umgesetzt. Später entstand eine eigene Theatergruppe.

Die Mannschaft besteht derzeit aus 32 Feuerwehrleuten (davon neun Frauen) und bildet seit August 2018 auch Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren aus. Kommandant ist Stefan Rodenhausen, sein Stellvertreter und zugleich Vereinsvorstand ist Alexander Thurner. Der Feuerwehrverein zählt 84 Mitglieder und zwei Ehrenmitglieder.

Das Festprogramm:

Freitag, 23. Juni: Fest in der Halle der Familie Bichler, ab 18 Uhr mit DJ Hap (organisiert von Feuerwehrjugend).



Sonntag, 25. Juni: 8 Uhr Empfang der Vereine und Gäste mit Weißwurstessen, 10 Uhr Festgottesdienst in der Halle, anschließend Grußworte und Ansprachen, 12 Uhr Mittagessen, 13.30 Uhr Aufstellung zum Festumzug, 14 Uhr Umzug, ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 16 Uhr Ehrungen, Vergabe der Erinnerungsgeschenke und Festausklang.