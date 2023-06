50 Jahre Erdbeeren Wolf: Sie sind Pioniere der Selbstpflück-Felder

Präsentieren die Erdbeersorte Verdi, die seit drei Jahren im Testverfahren ist: Manfred Wolf und sein Sohn Florian. Neben dem Geschmack ist auch die Pflückbarkeit ein entscheidendes Kriterium. © Simone Wester

Seit 50 Jahren baut Familie Wolf aus Ebersried nahe Egenhofen Erdbeeren an. Alles fing auf einem 0,2 Hektar großen Feld an.

Maisach/Ebersried – Wenn es um Erdbeeren geht (und um Spargel und Äpfel), dann gehört das im Kreis Dachau liegende Dorf Ebersried zum Landkreis Fürstenfeldbruck. Zwar ist die Zentrale des Familienbetriebs Wolf jenseits der Glonn, aber es ist nur ein Sprung bis nach Egenhofen. Und viele Standl der Familie sowie Erdbeerfelder finden sich im Brucker Landkreis. Nicht zu vergessen die Apfelplantage bei Maisach. So wird das Jubiläum der Wolfs – seit 50 Jahren baut die Familie Erdbeeren an – in der ganzen Region gefeiert.

Angefangen hat alles vor 50 Jahren mit einer 0,2 Hektar großen Pachtfläche am Ortsrand von Ebersried. „Erdbeeren zum Selberpflücken gab’s damals eigentlich noch nicht“, weiß Manfred Wolf (51) von seinem Vater. Der hatte Landwirtschaft studiert, arbeitete beim Landwirtschaftsamt in Friedberg. Da er aber nicht nur mit Kugelschreiber und Papier, sondern auch mit seinen Händen arbeiten wollte, pachtete der heute 85-Jährige eben diese 0,2 Hektar und startete damit das Familienunternehmen – ohne es zu ahnen. Denn einen eigenen Hof hatten die Wolfs damals nicht.

1986 kam das zweite Feld in Maisach dazu - Später gab‘s auch noch Spargel

1986 pachtete Ernst Wolf ein zweites Erdbeerfeld in Maisach. „Damals kamen vor allem Hausfrauen unter der Woche zum Pflücken. Die haben die Erdbeeren überwiegend eingekocht“, weiß Manfred Wolf, der in die Fußstapfen seines Vaters trat. Später halfen die Frauen aus dem Dorf beim Erdbeerpflücken, in den 1990er-Jahren kamen die ersten Erntehelfer aus Osteuropa. 1991 übernahm die Familie Wolf ein weiteres Erdbeerfeld in München-Aubing. Es folgten viele mehr.

Im 2000 übernahm Manfred Wolf den jetzigen Hof, baute ein Wohnhaus für seine Familie und eine Spargelhalle. Bis dahin gab es keinen Spargelanbau im Kreis Dachau. „Wir haben uns den Markt erkämpfen müssen, haben aber sehr schnell sehr viele Fans gewonnen“, blickt Manfred Wolf stolz zurück. Anfangs wurde der Spargel noch „in der Doppelgarage von meinen Eltern Edeltraud und Ernst gewaschen und sortiert“, verrät Wolf.

Mehr Anbau bedeutete auch mehr Bedarf an Arbeitskräften. Die Erdbeer- und Spargelfelder wollen vorbereitet, gepflegt und abgeerntet werden. „Wir haben einen festen Stamm an Arbeitskräften aus Polen und Rumänien. Viele sind schon seit über 25 Jahren bei uns“, betont Manfred Wolf. Anfangs mietete er für sein Personal Wohnungen an, durch die Hofübernahme konnte er eigene Unterkünfte bauen. Ihm, seiner Frau Andrea und den Kindern Florian und Corinna ist die familiäre Atmosphäre im Betrieb wichtig.

In 50 Jahren hat sich viel geändert bei Anbautechnik und in der Sortimentsauswahl

So wie Vater und Großvater ist Florian Wolf Landwirtschaftsmeister und Agrarbetriebswirt. Er ist in der Anbau- und Düngeplanung und auf den Feldern im Einsatz. Tochter Corinna ist Sportwissenschaftlerin und springt ein, wenn „Not an der Frau ist“.

Wenn Manfred Wolf auf die vergangenen 50 Jahre zurückblickt, hat sich viel geändert, in der Anbautechnik und in der Sortimentsauswahl. Die Wolfs besuchen regelmäßig Seminare, tauschen sich mit Kollegen aus und testen immer wieder neue Sorten. Eines aber ist gleich geblieben, sagt der Firmenchef: „Ich nasch’ eigentlich den ganzen Tag Erdbeeren nebenbei.“ Nur wenn Zeit ist, gibt’s die Früchte geschnitten „mit Zucker und Sahne“. (Simone Wester)

