Älteste Egenhofnerin liest leidenschaftlich gern Romane

Teilen

Waltraud Mall lebt noch sehr selbstständig mit der Familie ihres Sohnes. Zu ihrem Ehrentag gratulierte Bürgermeister Martin Obermeier. © Stephanie hartl

Die älteste Gemeindebürgerin Egenhofens hat jetzt ihren 102. Geburtstag gefeiert.

Egenhofen – An ihrem Jubeltag ging es im kleinen Familienkreis zum Mittagessen nach Gut Häusern, anschließend gab es für Waltraud Mall Kaffee und Kuchen im Café Mahlzeit in Adelzhausen (Kreis Aichach-Friedberg).

Größer gefeiert wird mit fast der gesamten großen Familie wie schon beim 100. Geburtstag im Schloss Odelzhausen (Kreis Dachau). Zum Gratulieren kam auch Egenhofens Bürgermeister Martin Obermeier vorbei.

Waltraud Mall wurde 1921 in Schwerin an der Warthe im heutigen Polen geboren. Später zog es sie nach Berlin. Der Krieg begann, Waltraud Mall ging in der Hauptstadt zur Handelsschule, begann zu arbeiten und lernte einen jungen Soldaten aus Bayern kennen: ihren späteren Mann Michael. 1944 wurde in Berlin geheiratet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ein Jahr später sollten sie getrennt werden, als der Krieg gerade zu Ende ging. Michael Mall musste zuletzt noch an die Front, und seine Frau durfte ihre Dienststelle nicht verlassen. Sie arbeitete in einer Munitionsanstalt in der Buchhaltung. Nach Kriegsende schlug sie sich zu Fuß zum Hof der Familie ihres Mannes nach Egenhofen durch. Vier Wochen war sie damals unterwegs. Sie schaffte es. Und auch ihr Mann kam nach Hause.

Das Lesen

Gerne erinnert sich die Jubilarin an das Egenhofen von früher, als der Mall-Hof der zweitgrößte Hof im Ort war und jedes kleine Gehöft noch Milchkühe hatte. „Heute gibt es hier keine einzige Kuh mehr“, sagt sie.

In Egenhofen wurde Sohn Manfred geboren. Die junge Familie zog später nach München, 2005 kehrte sie nach Egenhofen zurück. Dort, im Heimatort ihres Mannes, waren den Eheleuten noch zwei gemeinsame Jahre vergönnt, dann starb Michael Mall mit 92 Jahren.

Waltraud Mall lebt auch heute noch sehr selbstständig mit Sohn Manfred in einem Haus. Eines ihrer großen Hobbys ist das Lesen, vor allem historische Romane haben es ihr angetan. Mittlerweile braucht sie zum Lesen zwar eine Lupe, aber ihrer Leidenschaft tut das keinen Abbruch. Kurze Spaziergänge mit dem Rollator sind auch mit 102 Jahren noch drin.

Zu Waltraud Malls großer Familie zählen neben Sohn Manfred vier Enkel, neun Urenkel und inzwischen auch zwei Ururenkelchen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.