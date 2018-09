Auch in Egenhofen sinkt Zahl der Flüchtlinge

Die Zahl der Asylbewerber im Gemeindegebiet Egenhofens ist weiter gesunken.

Egenhofen – Rathaus-Amtsleiter Robert Köll teilte dem Fürstenfeldbrucker Tagblatt auf Nachfrage mit, dass derzeit noch 17 Flüchtlinge im Gasthaus Bliasmeister im Ortsteil Unterschweinbach leben sowie eine fünfköpfige Familie in Egenhofen.

Die Wohnungen in der Unterschweinbacher Auenstraße werden nicht mehr von Asylbewerbern bewohnt, so Köll weiter. Zudem wird in den kommenden Tagen die Containersiedlung am nördlichen Ortsausgang Aufkirchens abgebaut, wie Bürgermeister Josef Nefele (Bürgervereinigung Gesamtgemeinde Egenhofen) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte. Dort waren bis vor Kurzem rund ein Dutzend geflüchtete Jugendliche ohne Familienanhang untergebracht (sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). Sie waren rund um die Uhr von der Caritas betreut worden.

Die Zahlen sind stark zurückgegangen: Vor zwei Jahren lebten bis zu 60 Menschen aus den Krisen- und Kriegsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens sowie aus Afrika in Egenhofen, in Unterschweinbach und in Aufkirchen. kra