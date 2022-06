Gründung war eine echte Schnapsidee: Liederkranz singt seit 100 Jahren

Von: Eva Strauß

Schick in Tracht: So kennt man die Sänger und Sängerinnen des Liederkranz Aufkirchen von ihren Auftritten. Das Foto zeigt die aktuelle Besetzung. © Liederkranz Aufkirchen

Beim Liederkranz Aufkirchen gibt es etwas zu feiern: Seit nunmehr 100 Jahren bereichert der Gesangsverein das kulturelle Leben im Landkreis. Dabei war seine Gründung im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee.

Aufkirchen – Zünftig ging es vor rund 100 Jahren im Gasthaus Lampl in Aufkirchen zu. Fast das gesamte Dorfleben spielte sich dort ab. Es wurde gegessen, getrunken und in bierseliger Laune auch gesungen. Kein Wunder, dass das Clemens Walk gut gefiel. 1922 war er als Hilfslehrer nach Aufkirchen gekommen. „Im Gasthaus Lampl fand er ein gemütliches Zuhause und einen stets reichgedeckten Tisch“, wie in der Chronik des Liederkranzes zu lesen ist.

Eines Tages saßen die Männer wieder zusammen. Ausgelassen wurde getrunken und gesungen, „wobei sich der Bot von Pischertshofen mit seinem prächtigen Tenor in gehobener Bierlaune hervortat“. Die restlichen Männer stimmten ein – und Clemens Walk hatte eine Idee: die Gründung eines Gesangsvereines.

Auftritte in Gasthäusern

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in Aufkirchen und den umliegenden Orten. Viele Interessierte kamen zur ersten Probe ins Schulhaus. Doch viele sprangen auch wieder ab, „das Häuflein schrumpfte sehr zusammen“. In den Anfangszeiten traten die Männer vor allem in Gasthäusern auf.

Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte: Das 29. Kreissingen, das der Liederkranz Aufkirchen 1978 ausrichtete. © Liederkranz Aufkirchen

100 Jahre später ist das Häuflein ein Haufen: 30 Männer und Frauen sind in dem Verein aktiv – die Jüngste ist Anfang 30, der Älteste über 70. „Vor Corona waren es immer zwischen 35 und 40“, erzählt Vorsitzender Josef Hainzinger. „Die Pandemie hat uns schon sehr zugesetzt.“

Jahrelang fehlte ein Dirigent

Hainzinger ist seit 1975 im Liederkranz, seit 1990 Vorsitzender. Er hat Höhen und Tiefen des Vereins miterlebt, wie er sagt. Ende der 1960er-Jahre etwa hörte der damalige Dirigent Georg Gruber aus Altersgründen auf. Etliche Jahre waren die Sänger ohne Leiter, bis 1974 Hermann Well aus Günzlhofen dieses Amt übernahm. „Von da an ging es wieder aufwärts“, berichtet Hainzinger.

Frauen dürfen mitsingen

Vor allem 1978 war ein wichtiges Jahr für den Liederkranz. Der bis dato reine Männergesangsverein fusionierte mit dem Kirchenchor, was zur Folge hatte, dass erstmals auch Frauen mitsingen durften. „Das war für den Chor eine sehr, sehr große Aufwertung“, sagt Hainzinger. Zudem wurde eine neue Fahne eingeweiht und das 29. Kreissingen ausgerichtet.

Die nächste Flaute kam dann in den 1980er-Jahren. „Viele unserer Damen haben aufgehört, sind weggezogen oder haben Kinder bekommen“, erinnert sich Hainzinger. Deshalb habe er sich sehr darum bemüht, neue weibliche Stimmen zu werben. Und es gelang ihm, sodass der Liederkranz auch aus dieser Krise gestärkt hervorging.

Eigene Tracht seit 1997

1997 bekamen die Sänger sogar eine eigene Tracht – anlässlich des Kreissingens, dessen Gastgeber der Liederkranz war. Neben dem Ausrichten von verschiedenen Kreissingen ist der Liederkranz bei Veranstaltungen aktiv – von Maiandachten, Hochzeiten, Trauerfeiern, Sängerjahrtagen, Konzerten bis hin zu Starkbierfesten. Dementsprechend groß ist das Repertoire. „Es ist durch die Bank komplett gemischt“, sagt Hainzinger. Vom klassischen deutschen Liedgut über Kirchenmusik bis hin zu Musicals sei alles dabei. Eine Kostprobe seines Könnens gibt der Liederkranz am Sonntag, 19. Juni. Dann feiert der Gesangsverein seinen Geburtstag – ein weiterer Höhepunkt in seiner hundertjährigen Geschichte.

Kleine Feier zum großen Geburtstag

Eigentlich sollte der 100. Geburtstag des Liederkranz Aufkirchen groß gefeiert werden, erklärt Vorsitzender Josef Hainzinger. Vor drei Jahren habe man sich das bereits überlegt. Erste Planungen seien angelaufen gewesen. „Doch dann kam Corona.“ Und alles lag erst einmal auf Eis.



Im März dieses Jahres, als die Lockerungen kamen, habe man sich dann dazu entschieden, wenigstens im kleinen Rahmen zu feiern, sagt Hainzinger. Der Festgottesdienst am Sonntag, 19. Juni, beginnt um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg in Aufkirchen. „Dafür haben wir eine deutsche Singmesse einstudiert“, berichtet der Vorsitzende. Anschließend gibt es ein Weißwurstfrühstück, am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Untermalung sorgt die Blaskapelle Unterschweinbach. es



