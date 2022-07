Beliebter Pfarrer verlässt Pfarrverband

Von: Eva Strauß

Blickt zuversichtlich in die Zukunft: Pfarrer Josef Heiß im Pfarrgarten von St. Georg. „Es war sofort zum Wohlfühlen hier“, sagt er. © mm

Als humorvoller Seelsorger ist Josef Heiß im Glonnauer Land bekannt. Nun verlässt der allseits beliebte Pfarrer den Pfarrverband – aus gesundheitlichen Gründen. Einen Nachfolger wird es nicht geben, vielmehr ein neues Leitungsmodell.

Aufkirchen – Ob ein spontaner Auftritt in Tracht oder das Anzapfen eines Bierfassls: Pfarrer Josef Heiß ist für fast jeden Spaß zu haben. In der Osternacht haben ihm die Ministranten zum Ausspülen des Kelches einmal Schnaps statt Wasser gereicht. Als er einen Schluck nahm, musste er kräftig husten, erinnert er sich und schmunzelt. „Es war halt ein Osterwitz.“ Kein Wunder bei so einer lässigen Reaktion, dass Pfarrer Heiß, der den Pfarrverband Glonnauer Land leitet, im nordwestlichen Landkreis so beliebt und geschätzt ist.

Doch nun verlässt der 64-Jährige das Pfarrhaus in Aufkirchen, in dem er sich stets wohlgefühlt hat: „Ich war von Anfang an hier daheim“, sagt er. Grund ist seine Gesundheit. „Wenn man merkt, dass man physisch und psychisch ausgelaugt ist, dann muss man auf die körperlichen Symptome hören und die notwendige Entscheidung treffen“, erklärt Pfarrer Heiß. Und die bedeutet, die Leitung des Pfarrverbands aufzugeben – und zu neuen Ufern aufzubrechen.

2008 kam Pfarrer Heiß nach Aufkirchen. Er leitete den damals noch eigenständigen Pfarrverband Aufkirchen/Egenhofen. Auch für die Verwaltung des Pfarrverbands Günzlhofen/Hattenhofen war er zuständig. „Es war wie im Paradies. Die Leute waren herzlich, offen und haben mich sofort gut aufgenommen“, sagt er über seine erste Zeit in Aufkirchen. Von Anfang an habe die Zusammenarbeit mit den Gremien gut funktioniert.

2015 wurden dann die beiden Pfarrverbände zum Pfarrverband Glonnauer Land zusammengelegt – und die Arbeit wurde deutlich mehr. „Fünf Abendtermine waren keine Seltenheit“, erzählt der 64-Jährige. Trau- und Taufgespräche, Sitzungen – das alles musste erledigt werden. Hinzu kam noch das „Alltagsgeschäft“, wie Pfarrer Heiß es ausdrückt: Gottesdienste, Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen. Und auch Vereinsjubiläen und Anlässe wie Fahnen- oder Fahrzeugweihen. Gemeinsam mit Pater Antoo Akkarapattiekkal habe er oft fünf, sechs Gottesdienste – teilweise sogar parallel – gehalten. Wegen der großen räumlichen Ausdehnung des Pfarrverbandes bedeutete das auch viel Zeit im Auto.

Mit der Zeit forderte das alles seinen Tribut. Dass er mit seinen Kräften am Ende gewesen sei, sei dann durch den ersten Lockdown rausgekommen. „Vorher hat man nur funktioniert und gearbeitet, und plötzlich ist alles weggefallen“, so Pfarrer Heiß.

Der Geistliche verlässt Aufkirchen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich hatte eine gute Zeit.“ Höhepunkte der 14 Jahre waren die Kirchenrenovierungen, der Pfarrstadl-Umbau, die Altarweihe in Günzlhofen – und vor allem „die Leute, die Herzlichkeit“.

Seine neue Wirkungsstätte ist die Stadtkirche Traunstein. „Ich hab’ dann aber keine Leitungsfunktion mehr, bin dann im zweiten Glied.“ Einen Nachfolger für Pfarrer Josef Heiß wird es nicht geben. Stattdessen erprobt die Kirche ein neues Leitungsmodell in Aufkirchen. Dieses sieht vor, dass sich Pater Antoo (Seelsorge), Marion Fritsch (Gemeindereferentin) und Claudia Mayer (Verwaltung) die Leitung teilen. Zum Glonnauer Land gehören sechs Pfarreien.

Seinen Abschiedsgottesdienst hält Pfarrer Heiß am Samstag, 30. Juli, um 19 Uhr in St. Georg. Danach ist ein Zusammensein geplant. Und dann geht es für den 64-Jährigen und seinen Hund Bruno erst einmal zum Wandern – Kraft schöpfen für die kommenden Aufgaben.

