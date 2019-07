18-Jähriger stirbt bei Unfall auf regennasser Straße

Zwischen Egenhofen und Poigern ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall.

Update, Dienstag, 2. Juli, 10.44 Uhr

Egenhofen - Am Montagabend gegen 17.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße FFB 1 zwischen Egenhofen und Poigern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18 Jahre alter Maisacher war mit seinem Pkw Mercedes in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts von der Straße abkam, wie die Polizei berichtet. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass der Pkw erheblich deformiert wurde. Der junge Mann erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war sonst niemand an den Unfall beteiligt. Ein Fremdverschulden dürfte auszuschließen sein, so die Einschätzung der Polizei.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Umleitung wurde durch die alarmierten Feuerwehren Egenhofen, Odelzhausen und Pfaffenhofen an der Glonn geregelt.

Das war die Erstmeldung

Egenhofen - Der Fahrer eines Mercedes mit Brucker Kennzeichen war in Richtung Bruck unterwegs. Er hat offensichtlich in einer Rechtskurve auf der durch Starkregen nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann schon tot.

Die Feuerwehren aus Egenhofen und Odelzhausen waren mit der Bergung beschäftigt.