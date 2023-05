Fahrplan für Sanierung der Mehrzweckhalle in Aufkirchen festgezurrt

Von: Eva Strauß

Die Mehrzweckhalle in Aufkirchen: Sollte alles nach Plan laufen, startet die Sanierung im September mit dem Anbau an das Feuerwehrhaus. (Archivfoto) © Peter Weber

Die Sanierung der Mehrzweckhalle Aufkirchen ist ein ehrgeiziges Projekt. Nun wurden im Gemeinderat detailliertere Pläne vorgestellt.

Egenhofen - Kritik hatte es zuletzt an der Fassadengestaltung gegeben. Denn diese soll aus Holz sein, weswegen einige Ratsmitglieder hohe Wartungs-Folgekosten befürchtet hatten. Planerin Kristin Kurczinski-Prasse schlug nun vor, den Sockelbereich zu verputzen, den oberen Bereich aber weiterhin mit einer Holzfassade zu versehen. „Eine Putzfassade ist nicht schön. Das finden wir gestaltungslos“, sagte sie. Und die Folgekosten hielten sich mittlerweile im Rahmen. Johann Kappelmeier (BGE) regte an, unbehandeltes Holz für die Fassade zu verwenden. Dann hätte man keine Folgekosten.

Insgesamt wird die Sanierung der Mehrzweckhalle mit voraussichtlich rund 4,2 Millionen Euro zu Buche schlagen. Gefördert werden können aber nur die Kosten für die Turnhalle, nicht die für Gastronomie, Feuerwehr, Wohnung und Dachgeschoss-Erweiterung. Die Förderzusage selbst und in welcher Höhe die Regierung von Oberbayern die Kosten übernimmt, steht laut Kurczinski-Prasse allerdings noch aus. Offen ist auch, ob ein vorzeitiger Beginn der Maßnahme genehmigt wird.

Kommt ein positiver Bescheid, sieht der Zeitplan wie folgt aus: Im September soll mit dem Anbau an das Feuerwehrhaus begonnen werden, dann folgen Gastronomie, Wohnung und Dachgeschoss. Der Turnhallen-Betrieb für die Schule soll bis März 2024 möglich sein. Die Einweihung und Inbetriebnahme der sanierten Halle ist dann Anfang September 2024 geplant – pünktlich zum neuen Schuljahr.

Als Heizung ist eine Pellet-Heizung vorgesehen. Im Außenbereich soll ein zusätzlicher Pellet-Tank installiert werden. Damit könne man dann im Falle eines Blackouts die Mehrzweckhalle beheizen, so dass sie im Notfall als Wärmestube fungieren kann. Eine Lüftung im Duschbereich wird eingebaut und das Gebäude mit WLAN versehen.

Michael Kellerer (CSU) wollte wissen, ob es weitere Zuschüsse bei energetischen Sanierungen gebe. Kurczinski-Prasse erklärte, dass das nicht der Fall sei, da die Bodenplatte nicht gedämmt werde, sondern nur das Dach und die Fassade. Würde der Gemeinderat das beschließen, müsste der gesamte Estrich rausgerissen werden. Das wiederum wirke sich auf Fenster- und Raumhöhen aus. „Bei Gebäuden in dieser Größenordnung lohnt sich das in der Regel nicht“, so die Planerin. Der Zuschuss rechtfertige diesen Mehraufwand nicht. Letztendlich nahm der Gemeinderat die Planungen gegen die drei Stimmen der BGE zur Kenntnis. Die BGE favorisiert den Neubau der Halle neben der Schule. es