Sanierung rückt näher: Mehr Struktur in der Mehrzweckhalle

Von: Eva Strauß

Ein neuer Giebel und farblich abgesetzt: So soll die Mehrzweckhalle in Aufkirchen nach der Sanierung aussehen. bild: passionauten architekten © Passionauten Architekten

Die Sanierung der Mehrzweckhalle in Aufkirchen rückt einen Schritt näher. Ziel ist es unter anderem, mehr Struktur in das zusammengewürfelte Gebäude zu bekommen. Der Gemeinderat Egenhofen hat die grobe Planung nun abgenickt – es gab aber teils Kritik an den Kosten.

Aufkirchen – Dass die rund 40 Jahre alte Mehrzweckhalle ein Sanierungsfall ist, steht schon länger fest. Wie marode sie ist, davon konnte sich der Bauausschuss vor der Gemeinderatssitzung ein Bild machen. „Eigentlich ist die Halle nur noch rudimentär vorhanden“, sagte Bürgermeister Martin Obermeier (NLE). Sportgeräte wie Seile oder Reckstangen habe man aus Sicherheitsgründen abbauen müssen. Zudem dringe Hangwasser ins Gebäude.

Getrennte Zugänge und Toiletten

Geplant ist die komplette Sanierung der Halle und der angrenzenden Feuerwehr. Dabei sollen nicht nur die Gebäude modernisiert und energetisch ertüchtigt werden, auch die Quer- und Mischnutzungen durch Schule, Feuerwehr und Schützenverein soll beendet werden. Gemeinsam genutzte Treppenhäuser, Zugänge, Toiletten und Technik sind dann Geschichte. „Das ist der Charme der Planung, dass die einzelnen Abschnitte künftig separat funktionieren“, sagte der Rathauschef.

Diese neue Ordnung soll auf den ersten Blick ersichtlich sein. Angedacht ist, dass Halle und Feuerwehr farblich voneinander abgesetzt werden. Wie Kristin Kurczinski-Prasse vom beauftragten Architekturbüro ausführte, ist eine Holzfassade geplant. „Es soll ein modernes, aber auch traditionelles Aussehen bekommen“, sagte sie. „Das passt gut ins dörfliche Erscheinungsbild.“

Neuer Giebel verbindet

Ein wichtiges Element dabei ist ein neuer Giebel. Dieser wird quer zum jetzigen Giebel der Mehrzweckhalle verlaufen. „ Er verbindet, und das sieht dann aus wie aus einem Guss“, erklärte Kurczinski-Prasse. Zudem wird so mehr Platz unterm Dach geschaffen. Die Schützen bekommen mehr Räume und vor allem eine Umkleide. „Die ziehen sich derzeit im Treppenaufgang um“, berichtet Rathaus-Geschäftsstellenleiter Stefan Pfannes auf Nachfrage. Aber auch andere Nutzungen seien im Dachgeschoss denkbar.

In der Machbarkeitsstudie von vor etwas über einem Jahr war man noch von Kosten von rund 3,7 Millionen Euro ausgegangen. Nun wurden 5,5 Millionen Euro angesetzt, wobei Förderungen möglich sind. Zudem könne die Gemeinde 450 000 Euro einsparen – je nachdem, für welche technische Ausstattung sie sich entscheidet, so Kurczinski-Prasse.

Zu teuer

„Das ist zu teuer“, kritisierte Ursula Hackl (BGE). „Das übersteigt unsere Möglichkeiten.“ Sie wollte wissen, wo Einsparungen möglich sind. Zudem fragte sie nach den Folgekosten, wie zum Beispiel danach, wer sich um die Holzfassade kümmert. Unterstützung bekam sie von ihrem Fraktionskollegen Johann Kappelmeir: „Dass wir es brauchen, steht außer Frage. Aber das wird uferlos.“ Die Gemeinde plane ja noch weitere Vorhaben in den nächsten Jahren, wie den Bau des neuen Kinderhauses.

„Das ist für die Gemeinde und Aufkirchen ein enormer Mehrwert“, meinte Bettina Zacherl (BVA). „Hauptsache wir bringen das Thema jetzt auf den Weg, und ein Neubau wäre noch teurer geworden.“

Letztendlich stimmte der Gemeinderat gegen Hackl für die Planung. Nun geht der Bauantrag ans Landratsamt. Pfannes rechnet mit einer Genehmigung Ende 2022. Im April 2023 könne die Sanierung beginnen. Vorher muss noch die Ausstattung der Halle thematisiert werden.

