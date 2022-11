Egenhofen braucht einen neuen Stromversorger

Vergabe

Von Eva Strauß

Die Gemeinde hat voraussichtlich ab kommendem Jahr keinen Stromversorger mehr und fällt in die Ersatzversorgung. Das gab Bürgermeister Martin Obermeier (NLE) im Gemeinderat bekannt.

Egenhofen – Der Hintergrund: Egenhofen hatte die Ausschreibung von Strom in Form einer Bündelausschreibung an die Firma Kubus vergeben. Die Vergabe erfolgte durch ein Gremium des Gemeindetags. Die Stromlieferverträge laufen Ende des Jahres aus, weshalb erneut eine Bündelausschreibung vieler Kommunen gemacht wurde – wie bisher. Städte und Gemeinden sparten sich auf diese Weise in der Vergangenheit meist Geld.

Allerdings konnte dieses Mal für rund 40 Prozent der am Verfahren beteiligten Kommunen keine Vergabe stattfinden – entweder gab es keine Gebote oder sie waren extrem hoch. Egenhofen gehört zu den Kommunen, die kein Angebot erhalten haben, berichtete Rathauschef Obermeier. Nun müsse das Rathaus schleunigst einen Anbieter finden – auf eigene Faust. Entsprechende Ausschreibungen werden derzeit vorbereitet.

Erfahrungen anderer Kommunen – zum Beispiel Maisach – haben jedoch gezeigt, wie schwer es ist, überhaupt einen Anbieter zu finden. Ist man in der Ersatzversorgung, hat man drei Monate Zeit, einen Anbieter zu finden. Diese Art der Notversorgung kann aber deutlich teurer werden als mit einem regulären Anbieter. es

