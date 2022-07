Betonteil eingeschwebt: Brücke in die Glonnau wird gebaut

Von: Eva Strauß

Achtung, aufgepasst: Ein Betonteil für die neue Brücke über den Freigraben in die Glonnau schwebt ein. © gemeinde Egenhofen

Lange mussten die Egenhofener darauf warten, jetzt ist es endlich soweit: Die Bauarbeiten für eine Brücke, die über den Freigraben in die Glonnau führt, haben begonnen. Auch ein Freizeitweg wird angelegt.

Egenhofen – Wie Bürgermeister Martin Obermeier (NLE) im Gemeinderat mitteilte, wird der Pfad, der durch das beliebte Spaziergeh-Gebiet führt, Ende Juli fertig sein. Die Brücke ebenfalls. Doch genutzt werden kann sie dann noch nicht. „Es gibt Lieferschwierigkeiten mit dem Brückengeländer“, erklärte der Rathauschef.

Die Brücke entsteht am südlichen Ende der Mühlstraße hinter dem Spielplatz. Dort befindet sich bereits eine Betonkonstruktion über dem Freigraben, die nun ausgebaut wird. Die Kosten für Brücke und Weg belaufen sich auf rund 118 000 Euro.

Vor knapp fünf Jahren war die einzige Brücke, die in Egenhofen – und zwar am nördlichen Ende der Mühlstraße – über den Freigraben führt, abgerissen worden. Seitdem hatten Egenhofener einen Umweg in Kauf nehmen müssen, wenn sie in die Glonnau wollten. Eine Bürgerinitiative hatte die Wiederherstellung des Zugangs gefordert – allerdings an der alten Stelle. es

