Finanzielle Lage von Egenhofen spitzt sich weiter zu - „Ich habe große Sorgen“

Von: Eva Strauß

Die Einnahmen in Egenhofen decken nicht die Ausgaben. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Gemeinde lebt von ihrem Ersparten. Das wurde bei der Verabschiedung des Haushalts 2023 deutlich. Einige Gemeinderäte sind besorgt.

Egenhofen - Denn die Einnahmen decken nach wie vor nicht die Ausgaben. Ein Ausgleich des Gesamtetats ist nur durch eine Entnahme aus den Rücklagen möglich. Rund 788 000 Euro werden dafür verwendet.

„Ich habe große Sorgen, wenn das so weiter geht“, sagte Anton Schräfl (WGE). Er appellierte an Bürgermeister Martin Obermeier (NLE): „Mach den Verwaltungshaushalt zur Chefsache, damit wir wieder auf einen guten Weg kommen.“ Er erwarte zeitnah Vorschläge von der Verwaltung, was man unternehmen könne, damit der Haushalt nächstes Jahr besser ausschaue. Andreas Rieder (BGE) sah das genau so: „ Wir leben von der Substanz. Da bekommen wir riesige Probleme.“

Schräfl kritisierte auch den Zeitpunkt der Verabschiedung des Etats: „Mitte Mai ist viel zu spät. Wir beschließen den Haushalt rückwirkend zum 1. Januar.“ Das müsse eine Ausnahme bleiben.

Das Minus im Verwaltungshaushalt (Pflichtaufgaben), der rund 7,96 Millionen Euro umfasst ist enorm. „Es ist so hoch wie die kompletten Gewerbesteuereinnahmen“, veranschaulichte Schräfl. Zustande kommt das Minus vor allem durch die gestiegenen Ausgaben bei den Personalkosten und der Kreisumlage. „Vor allem die Ausgaben für den Kinderbereich sind ganz erheblich“, erklärte Bürgermeister Obermeier.

Wie in der Sitzungsvorlage steht, sieht die Verwaltung beim Verwaltungshaushalt einen dringenden Handlungsbedarf. Viel Spielraum für notwendige Sanierungsmaßnahmen oder den Aufbau einer Digitalen Verwaltung gebe es nicht. Deshalb müsse man sich dringend damit beschäftigen, wie die Einnahmen erhöht beziehungsweise die Ausgaben gesenkt werden können.

Auch beim Vermögenshaushalt (Investitionen), der rund 4,99 Millionen Euro umfasst, sieht es nicht rosig aus. Dort bräuchte es dringend mehr Einnahmen. Denn in den nächsten Jahren stehen mehrere Großprojekte an: die Sanierung der Mehrzweckhalle und einiger Straßen, der Neubau eines Kindergartens und die Neugestaltung des Unterschweinbacher Dorfplatzes.

Geld soll nächstes Jahr in die Kasse kommen durch Grundstücksverkäufe in Poigern und Unterschweinbach. 2024 werden wohl auch erste Parzellen im Neubaugebiet in Pischertshofen veräußert werden können. „Ob diese Einnahmen aber ausreichen, bleibt abzuwarten“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Und weiter: „Auf Dauer wird diese Art der Finanzierung nicht zu halten sein – bei einem Zusammenbruch des Systems Baulandverkauf sowieso.“

Um die Investitionen stemmen zu können, muss die Gemeinde auf ihre Rücklagen zugreifen. Diese werden in den nächsten Jahren fast aufgebraucht. Positiv ist, dass die Gemeinde weiterhin schuldenfrei bleibt. Der Gemeinderat segnete den Haushalt mit drei Gegenstimmen ab.

