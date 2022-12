Von Schulen, Strom und Attraktionen - neues Heft „Egenhofener Geschichten“

Von: Eva Strauß

Sie gingen in Aufkirchen zur Schule: Die Jahrgänge 1942 bis 1944. Unterrichtet wurden die Kinder von Lehrer Zintler (hinten M.). © Egenhofener Geschichten

Es wurde wieder recherchiert und geschrieben: Der Arbeitskreis Gemeindegeschichte hat ein neues Heft der „Egenhofener Geschichten“ herausgebracht. Ein Schwerpunkt liegt dieses Mal auf dem Thema Schule.

Egenhofen – Kommen Kinder, die in der Gemeinde wohnen, in die Schule, dann gehen sie in der Regel nach Aufkirchen. Doch lange Zeit war das nicht so. Schließlich hatten viele Dörfer ihre eigenen Schulen – und der Weg zu Schulverbänden und Sprengeln war lang.

Das Trafohaus in Aufkirchen, davor Familie Lampl. Es wurde vermutlich in den 1990er-Jahren abgerissen. © Egenhofener Geschichten

So beschäftigt sich Johann Lampl in seinem Beitrag mit dem Schulstandort Aufkirchen. Dieser wird bereits im Jahre 1560 erwähnt. Lange Zeit wurde abwechselnd in Aufkirchen und Unterschweinbach unterrichtet, mal abwechselnd, dann wieder in beiden Orten, wie Lampl schreibt.

Nachdem im Dezember 1806 Bayern die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat, wird ein paar Jahre später in Aufkirchen eine neue Schule gebaut. Als der Platz nicht mehr ausreicht, entsteht ein neues Schulhaus gegenüber der Kirche. Im Herbst 1961 wird der Schulverband Aufkirchen-Unterschweinbach gegründet, 1964 die jetzige Schule eingeweiht.

Schule gibt es nur zwanzig Jahre

Das Schulhaus in Oberweikertshofen wird gebaut. Lange hatte man um den Standort gekämpft. © Egenhofener Geschichten

Eine Kurzgeschichte ist dagegen eher die Historie der Schule in Oberweikertshofen, wie Stefan Pfannes recherchiert hat. Seit Ende des 18. Jahrhunderts wurde versucht, in dem Dorf eine Schule einzurichten. Doch erst 1950 war man erfolgreich, eine Schule konnte gebaut werden. Nur zwanzig Jahre später war schon wieder Schluss mit dem Schulbetrieb. Die Schulreform machte den kleinen Dorfschulen, einzügigen Schulen mit allen Klassen in einer Gruppe, den Garaus. Neben der Schule in Oberweikertshofen geht Pfannes auch auf die Entstehung des Schulverbands Egenhofen ein. Erinnerungen eines ehemaligen Dorflehrers runden den Themenblock ab.

Das Landleben war nicht fad – im Gegenteil

War das Leben früher oft hart auf dem Land, gefeiert wurde trotzdem – oder eher deswegen. Welche Vergnügungen es in Egenhofen und Umgebung gab, damit hat sich Rosemary Rath beschäftigt. So fand am 19. Juni 1922 der Benno-Markt statt. Vor dem Gasthaus Nassl waren Standl aufgebaut, drinnen gab es Musik. Auch von einem Maurer-Rennen ist die Rede auf einem Plakat. Was es damit auf sich hat, hat Rath aber nicht recherchieren können. Deshalb bittet sie um Hinweise.

Ein besonderes Ereignis konnte man in den 1950er- Jahren in Unterschweinbach bestaunen. Ein Artist fuhr mit seinem Motorrad auf einem schräg gespannten Drahtseil von der Wiese beim alten Messnerhaus zum Oberen Kirchturmfenster. Unter dem Motorrad war ein Stahltrapez angebracht – darauf saß der Unterschweinbacher Straßenwärter Krucker. Auch diesbezüglich sucht Rath nach weiteren Infos.

Richtig krachen ließ es der Burschenverein Egenhofen zu seinem 60. Jubiläum im Jahr 1984. Drei Tage lang wurde gefeiert. Dabei trat auch eine brasilianische Samba-Truppe auf, die auf Europa-Tournee war – und den Gästen mit ihrem Hüftschwung ordentlich einheizte. Aus Rücksicht auf den Pfarrer verzichteten sie aber darauf, ihre Oberteile abzulegen.

Als der Strom in die Orte kam

Gertraud Ludwig beschäftigt sich damit, wie der Strom in die Orte kam. Egenhofen war 1920 als erstes dran, zwei Jahre später folgten Unterschweinbach und Aufkirchen. Die anderen Orte mussten bis 1923 warten.

Das Heft „Egenhofener Geschichten“ ist für fünf Euro im Rathaus in Unterschweinbach zu den Öffnungszeiten erhältlich.