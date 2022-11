Engpässe bei der Kinderbetreuung - Schließung einer Gruppe droht

Von: Eva Strauß

Die Lage bei der Kinderbetreuung in Egenhofen spitzt sich zu – so wie derzeit an vielen Orten im Landkreis . Geht es so weiter, werden Öffnungszeiten reduziert müssen. Sogar die Schließung einer Gruppe steht im Raum.

Egenhofen – „Wir sind voll ausgelastet“, sagte Rathaus-Geschäftsstellenleiter Stefan Pfannes, als er die Situation der Kinderhäuser im Gemeinderat vorstellte. Zudem sei die dringend benötigte Krippengruppe in Betrieb gegangen.

Personalmäßig sieht es schlecht aus. „Die stetige Überlastung durch die Pandemie zeigt sich nun“, so Pfannes. So gebe es Ausfälle durch Krankheit oder Schwangerschaft, die nicht beziehungskaum kompensiert werden können. In den beiden gemeindlichen Kinderhäusern, große und kleine Krümelkiste, können derzeit drei Stellen nicht besetzt werden, erklärte Pfannes. Die Stelle einer Springerin sei ebenfalls vakant. „Und das Personal für die Container-Anlage fehlt auch noch.“ Die Container wurden heuer auf einer Wiese bei dem Kinderhaus „Große Krümelkiste“ aufgestellt, um die Nachfrage nach Betreuungsplätzen zu decken.

Bessere sich die Situation nicht, dann müsse man reagieren. So müssten spätestens zum Jahreswechsel in der kleinen Krümelkiste die Öffnungszeiten reduziert werden. Die Eltern seien bereits informiert worden. In der großen Krümelkiste hätten die Erzieher gar die Schließung einer Gruppe in den Raum geworfen, sollte es zu noch mehr Krankheitsausfällen kommen.

Ursula Hackl wollte wissen, welche Konsequenzen es für die Gemeinde haben könnte, wenn Kinder keinen Kinderbetreuungsplatz mehr haben könnten. Schließlich gebe es einen Rechtsanspruch darauf. Natürlich könnten Eltern klagen, erklärte Bürgermeister Martin Obermeier. Das sei aber im Landkreis bis jetzt noch nicht vorgekommen. es

