Zusätzliche Kräfte in Sicht: Personalnot in Kinderhaus gelindert

Von: Eva Strauß

Kunstexpertin gesucht: Mit witzigen Sprüchen in einer Anzeigenkampagne wird um Fachkräfte geworben. © Martin Obermeier

Gute Nachrichten für den Kindergarten „Große Krümelkiste“ in Egenhofen: Die schlimmste Personalnot ist wohl vorbei, die Gemeinde konnte zusätzliche Kräfte gewinnen.

Egenhofen – Zudem soll die Kindergartenleitung entlastet werden – mittels einer neuen Stelle für Verwaltungsaufgaben.

Die Situation in der „Großen Krümelkiste“ scheint sich langsam zu entspannen. Drei Teilzeit-Kräfte sollen dort die Arbeit aufnehmen, erklärt Bürgermeister Martin Obermeier (NLE) auf Nachfrage. Wann genau wisse er aber noch nicht. Das hänge auch von Kündigungsfristen ab. „Unsere Hoffnung ist aber, dass sie ab April anfangen können“, so der Rathauschef.

Anzeigen-Kampagne

Doch diese drei Kräfte sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deshalb startete die Gemeinde diese Woche eine Anzeigen-Kampagne, erklärt Obermeier. Auf der Homepage der Gemeinde sind die neuen Anzeigen bereits zu finden.

Eine Verbesserung der Situation erhofft man sich auch durch die neue Stelle einer Bürokraft in Teilzeit. „Das entlastet das bestehende Personal“, erläutert der Bürgermeister. Deshalb hat der Gemeinderat der Schaffung einer solchen Stelle zugestimmt. Im Kinderhaus St. Georg in Aufkirchen gebe es bereits eine solche Bürokraft mit zehn Stunden, so Obermeier.

In Egenhofen sollen es mehr Stunden werden – nämlich 15. Denn die Kraft soll nicht nur die Verwaltungsaufgaben in der „Großen Krümelkiste“, sondern auch in der „Kleinen Krümelkiste“ übernehmen. Die Gemeinde geht im Jahr von Kosten von rund 23 500 Euro aus. Eventuell könnten zehn Stunden der Stelle über das Bayerische Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kitas (BayKiBiG) gefördert werden. Das ist noch zu prüfen. „Wir erhoffen uns, dass wir eine Verbesserung hinbekommen“, so Obermeier. Der Gemeinderat ermächtigte ihn, schnellstmöglich jemanden einzustellen.

Rückblick

Kurz vor Weihnachten sah es noch deutlich schlechter für die „Große Krümelkiste“ aus. Weil zu viel Personal fehlte, konnten nicht mehr alle Betreuungszeiten abgedeckt werden. Deshalb war ein Notfallplan entwickelt worden. Ab Januar sollten die zwei Gruppen zu einer zusammengelegt werden. 31 der 41 Kinder hätten dann noch entsprechend ihrer Buchungszeiten betreut werden können. Die restlichen zehn Kinder, bei denen ein Elternteil zuhause ist, hätten nur noch am Nachmittag von 14 bis 16 den Kindergarten besuchen können.

Dank einer Initiative aus der Elternschaft konnte aber eine andere Lösung gefunden werden. Eltern, die nach dem Notfallplan einen 100-prozentigen Anspruch gehabt hätten, ermöglichten für ein bis zwei Tage eine Betreuung zu Hause und schafften somit Plätze für andere Kinder. 35 von 42 Kindern konnten schlussendlich entsprechend der zurückgemeldeten Zeiten kommen. Die verbleibenden sieben Kinder konnten an zwei Vormittag die neue „große“ Gruppe zu ihren gewählten Buchungszeiten besuchen. Zusätzlich bestand und besteht die Möglichkeit der Betreuung nachmittags.

