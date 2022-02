Neues Kinderhaus soll in Unterschweinbach entstehen

Von: Eva Strauß

In Egenhofen soll ein Kinderhaus entstehen. © Beispielfoto: dpa

Dass die Gemeinde ein neues Kinderhaus bauen will, ist bekannt. Unklar war bislang aber, wo es entstehen soll. Nun hat der Gemeinderat mit 11:5 Stimmen entschieden: Das neue Kinderhaus kommt nach Unterschweinbach.

Egenhofen – Die Verwaltung hatte Standorte geprüft – Aufkirchen, Unterschweinbach, Oberweikertshofen und Egenhofen. Die Ergebnisse wurden nun im Gemeinderat vorgestellt. Für Unterschweinbach spricht aus Sicht der Verwaltung, dass derzeit 50 Mädchen und Buben aus diesem Ortsteil die Kindergärten in Egenhofen und Aufkirchen besuchen. Gäbe es für sie eine Einrichtung vor Ort, wären die beiden anderen Standorte entlastet.

Die Provisorien

Für Egenhofen bedeutet das, dass die Provisorien – die „kleine Krümelkiste“ im Bürgerhaus und die Container-Anlage, die im September in Betrieb gehen soll – in absehbarer Zeit aufgelöst werden könnten. Und die freien Plätze in Aufkirchen werden langfristig gebraucht, denn in Pischertshofen entsteht ein Neubaugebiet. Zudem liegt Unterschweinbach zentral in der Gesamtgemeinde. Und Unterschweinbacher Eltern profitieren von kürzeren Fahrzeiten zum Kindergarten.

Wie Bürgermeister Martin Obermeier (NLE) auf Nachfrage mitteilt, kommen in Unterschweinbach zwei Grundstücke in Frage: eines an der Kahrstraße und ein anderes, zu dem er keine Auskunft geben möchte – derzeit laufen Grundstücksverhandlungen.

Gegen den Standort an der Schule in Aufkirchen spricht vor allem, dass die Schule in den nächsten Jahren erweitert werden muss. Schließlich muss sie neuen Anforderungen, wie dem Anspruch auf Ganztagsbetreuung, gerecht werden. Ein An- oder Neubau beim bestehenden Kinderhaus St. Georg scheidet wegen des Denkmalschutzes aus. Zudem wird die Erschließung problematisch.

Der Pfarrhof

Das Pfarrhofgelände in Oberweikertshofen wurde ebenfalls untersucht. Allerdings reicht dort der Grund nicht aus, die Erschließung wäre schwierig, der Bau eines Kinderhauses sehr teuer.

In Egenhofen könnte eine neue Kita nördlich der bestehenden gebaut werden. Doch dort sollen die Container hin – für zunächst zwei Jahre. Die Gemeinde plant aber, dass dann das neue Kinderhaus schon stehen soll. „Das muss jetzt alles zügig gehen“, sagt Bürgermeister Obermeier.

In der neuen Einrichtung sollen mindestens vier Gruppen unterkommen: die Notgruppe, die zwei Gruppen, die derzeit ins Bürgerhaus ausgelagert sind und die neue Gruppe, die im September im Container startet. Offen ist noch, wie gebaut wird, so Obermeier: „Entweder gleich größer und die Räume werden zwischenzeitlich für etwas anderes genutzt oder in Modulweise, die eine problemlose Erweiterung ermöglicht.“ Für erste Planungen sind im Etat 20 000 Euro vorgesehen.

