Streit um Zuschuss für Freilufthalle

Von: Eva Strauß

Die Freilufthalle des SCO: Finanziert wurde sie durch Zuschüsse von Gemeinde und BLSV sowie Spenden. Zudem haben die Mitglieder viel in Eigenleistung gemacht. © Dieter Metzler

Das Rathaus Egenhofen und der SC Oberweikertshofen liegen miteinander im Clinch. Es geht um einen Zuschuss für die vom SCO gebaute Freilufthalle, den die Verwaltung nicht auszahlen wollte, zudem um die Nutzung der Halle – und um mangelndes Vertrauen.

Egenhofen – Martin Steininger ist frustriert. „Ich bin zutiefst enttäuscht vom Verhalten der Gemeinde“, sagt das Vorstandsmitglied des SCO auf Nachfrage. Er wisse nicht, warum man da überhaupt rumdiskutieren müsse. „So viel Vertrauen muss man in der Gemeinde doch gegenüber den Vereinsverantwortlichen haben.“ Auch aufseiten der Rathausverwaltung versteht man die Angelegenheit eigentlich nicht so recht. „Es wurde konsequent aneinander vorbei geredet“, sagt Rathaus-Amtsleiter Stefan Pfannes.

Und darum geht’s: Um die Freilufthalle bauen zu können, hatte der SCO 2021 einen Zuschuss beantragt. Der Gemeinderat beschloss, den Verein mit 30 Prozent der vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) anerkannten förderfähigen Kosten zu unterstützen. Zudem wurde Folgendes festgehalten: „Der Gemeinde Egenhofen ist eine kostenlose Nutzung an zwei Tagen die Woche einzuräumen.“ Das ist nun zum Problem geworden.

Richtlinien verbieten schriftliche Zusage

Wie Pfannes erklärt, wurde die erste Rate 2022 in Höhe von 100 800 Euro an den SCO ausgezahlt. Als der Verein nach Fertigstellung der Halle im April 2023 die zweite Rate (rund 80 000 Euro) wollte, fragte die Gemeinde nach, wie denn die Nutzung durch sie geregelt werden soll. Man wollte eine schriftliche Vereinbarung. Doch so etwas entspricht nicht den Förderbestimmungen des BLSV.

„Laut den Richtlinien dürfen wir keine schriftliche Zusage geben“, erklärt Steininger. „Wir dürfen nicht einfach zwei Tage der Gemeinde einräumen.“ Erlaubt sei lediglich, die Freilufthalle für Schulen, Kindergärten und Betreuungseinrichtungen kostenfrei zur Verfügung zu stellen, nicht aber für andere Vereine. Letzteres habe das Rathaus aber auch gewollt.

Hausherr der Halle ist der Verein

„Eine mündliche Zusage können wir geben“, so Steiniger. Etliche Male hätten sie der Gemeinde angeboten, dass Schulen und Kindergärten die Halle kostenlos nutzen können, wenn es freie Zeiten gebe. Die Halle sei vormittags, also in der Zeit, die für die Einrichtungen infrage komme, sowieso frei. Möglich sei auch, Zeiten für die Schule für ein halbes Jahr in dem Online-Buchungsportal für die Halle zu reservieren.

Wichtig ist Steiniger, klar zu stellen, dass das Hausrecht für die Halle beim SCO liegt. „Wir entscheiden, wer reingeht.“ Das betont auch Steffen Enzmann, Vorsitzender des BLSV-Sportbezirks Oberbayern. „Eine schriftliche Vereinbarung ist förderschädlich.“ Man könne das Ganze umgehen, indem man die Belegung über den Hallenplan steuere. „Aber die Hoheit über die Belegung muss beim Verein bleiben.“ Enzmann bezeichnete das Hick-Hack als „Spielchen“.

Da das Geld von der Gemeinde nicht geflossen ist, sind Zinsen für den SCO angefallen. „350 bis 370 Euro im Monat“, so Steiniger. „Das muss der Verein erst einmal stemmen.“

Doch warum braucht es überhaupt eine schriftliche Zusage? „Ich muss dem Gremium gegenüber nachweisen, dass der Beschluss umgesetzt worden ist“, erklärt Pfannes. Schließlich gehe es um viel Geld.

Emotionale Debatte im Gemeinderat

Der Konflikt zwischen SCO und der Verwaltung beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Michael Kellerer (CSU), der auch im Vorstand des SCO ist, sprach von einer Erpressung des Vereins. Er frage sich schon, ob der Bürgermeister das Recht habe, das Geld vorzuenthalten. Sein Fraktionskollege Florian Dimmelmeier sagte, dass eine Nutzungsvereinbarung nicht Grundlage für die Auszahlung der zweiten Rate sei. Er warf dem Bürgermeister vor, das aus persönlichen Gründen verzögert zu haben. Thomas Wieser (WGE) entgegnete ihm scharf: „Diese flapsige Art gegenüber dem Bürgermeister geht nicht.“

Rathauschef Martin Obermeier (NLE) wehrte sich gegen die Vorwürfe und verwies darauf, dass er sich an den Wortlaut des Beschlusses von 2021 halten müsse. Bettina Zacherl (BVA) sagte: „Wir haben den Beschluss damals gefasst. Die hätten es dem BLSV vorlegen müssen. Dann wäre es damals schon abgelehnt worden.“ Und auch Ursula Hackl (BGE) meinte: „Es hätte von beiden Seiten geprüft werden müssen.“

Letztendlich war sich das Gremium einig, dass das Geld dem SCO sofort ausgezahlt werden muss. Ein entsprechender Beschluss wurde gefasst. Nach wie vor offen ist die Nutzungsvereinbarung – in welcher Form auch immer. Obermeier und Wilhelm Menke (CSU), der derzeit kommissarischer Vorsitzender des SCO ist, wollen darüber beraten. Das Ergebnis soll nach der Sommerpause dem Gemeinderat präsentiert werden.