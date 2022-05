Ringen um Preis für Bauland geht weiter

Von: Eva Strauß

Teilen

Fünf Grundstücke warten im Neubaugebiet in Poigern noch darauf, in den Verkauf zu gehen. Doch der Gemeinderat kann sich nicht auf einen Preis einigen. © Weber

Wie teuer dürfen die Baugrundstücke in Poigern sein? Über diese Frage hat der Gemeinderat erneut diskutiert, doch immer noch nicht entschieden. Die Bewerber müssen weiter warten. Die Fronten im Gremium sind verhärtet.

Egenhofen – Denkbar knapp war die Entscheidung. Mit einem Patt von 8:8 Stimmen fielen die von der Verwaltung vorgeschlagenen Verkaufspreise für die Grundstücke im Neubaugebiet Poigern durch – erneut. Bürgermeister Martin Obermeier (NLE) war enttäuscht und ratlos: „Jetzt müssen wir schauen, wie wir weiter machen können.“ Die für die Juni-Ausgabe geplante Ausschreibung im Mitteilungsblatt der Gemeinde ist jedenfalls vom Tisch. Potenzielle Häuslebauer müssen weiterhin warten.

Über die Preise für die fünf Grundstücke, die vergeben werden sollen (vier im preisreduzierten Bauland-Modell, eines im freien Verkauf), hatte der Gemeinderat bereits im Februar gestritten. Ursprünglich war die Ausschreibung für die März-Ausgabe anvisiert worden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Vorschlag der Verwaltung lautete damals wie jetzt auch: im freien Verkauf 850 Euro pro Quadratmeter zu verlangen, im preisreduzierten Bauland-Modell 595 Euro pro Quadratmeter. Dabei hatte sich die Verwaltung am Marktwert orientiert. Die letzten Grundstücke in Poigern waren für 450 Euro pro Quadratmeter verkauft worden. Vielen Ratsmitgliedern war der Preissprung zu groß gewesen. Es wurde angeregt bei der Kommunalaufsicht nachzufragen, ob die Gemeinde auch günstiger verkaufen könne.

Nun liegt die Antwort vor. Die Gemeinde darf nicht unter Wert veräußern. Tut sie es doch, dann führt das zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts.

Zu hoch

Trotz dieser klaren Ansage der Kommunalaufsicht fand die Hälfte der Ratsmitgliedern den Preis nach wie vor zu hoch. So könne man den Einheimischen einen Kauf beziehungsweise einen Hausbau kaum mehr ermöglichen, lautete die Argumentation. Und das sei doch die Absicht bei der Ausweisung des Baugebietes gewesen. „Die soziale Komponente kommt nicht mehr zum Tragen“, sagte Ursula Hackl (BGE). „Wir sollten den Abschlag höher machen, um unseren Bürgern das Bauen überhaupt zu ermöglichen.“ Der Abschlag im preisreduzierten Bauland-Modell war in dem Vorschlag der Verwaltung mit 255 Euro pro Quadratmeter festgelegt.

Johann Kappelmeir (BGE) regte an, den Preis, für welchen die Gemeinde die Grundstücke damals gekauft habe, in der Preiskalkulation zu berücksichtigen. Christoph Wilhelm (NLE) wollte wissen, ob es derartige Preissteigerungen auch bei anderen Baugebieten gegeben habe. „Damals stand der Baulandpreis relativ fest“, antwortete Obermeier. „Jetzt ist er in die Höhe geschossen.“ Von daher sei die Situation eine andere.

Klare Ansage

Unterstützung bekam der Preisvorschlag der Verwaltung von Korinna Konietschke (NLE): „Das ist doch eine klare Ansage von der Kommunalaufsicht, dass wir gar nicht anders können. Außerdem brauchen wir dieses Geld auch.“ Thomas Wieser (WGE) sagte nach der Entscheidung: „Ich bin erstaunt, dass es heute so ausgeht und man nicht perspektivisch an die Gemeinde gedacht hat.“ Er habe schon erwartet, dass man auch den Haushalt und die anstehenden Projekte miteinbezogen hätte.

Wie es nun weitergeht, ist unklar. Fest steht, dass das Thema wieder auf eine der nächsten Tagesordnungen des Gemeinderats kommt. „Und dann muss man abwarten, ob neue Anträge kommen, oder ob eine neue Marktermittlung durchgeführt werden soll“, so Rathausgeschäftsleiter Stefan Pfannes. Klar ist aber, dass die potentiellen Häuslebauer in Poigern, die ohnehin schon seit längerem in den Startlöchern stehen, weiter warten müssen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.