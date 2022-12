Umstrittener Notbetrieb im Kindergarten - kann Elterninitiative helfen?

Von: Eva Strauß

Unter Fachkräftemangel in den Kitas leiden viele Kommunen. © Monika Skolimowska / dpa

Die Personalnot in Kindertagesstätten ist groß. In Egenhofen muss man nun Konsequenzen ziehen. Der vom Rathaus vorgeschlagene Notfallplan stößt auf heftige Kritik.

Egenhofen – Nur eine Initiative aus der Elternschaft kann vielleicht noch verhindern, dass ab Januar jedes vierte Kind zuhause bleiben muss.

Stefanie Micko ist sauer – so wie viele Eltern, deren Nachwuchs den Kindergarten „Große Krümelkiste“ in Egenhofen besucht. Da sich derzeit nur noch drei Fachkräfte – darunter nur eine Vollzeitkraft – um die 41 Kinder kümmern, können nicht mehr alle Betreuungszeiten abgedeckt werden. Deshalb wurde ein Notfallplan entwickelt. „Wir haben davon erst am Elternabend erfahren“, kritisiert Micko. „Die hätten doch auch vorher mit uns reden können.“

Gruppen zusammenlegen

Mickos Sohn Emilian (3) kann zwar weiterhin die Große Krümelkiste besuchen, denn die 32-Jährige ist alleinerziehend und arbeitet. Dennoch sagt sie: „Das ist schon heftig, was da gemacht werden soll.“

Der Plan sieht Folgendes vor: Ab Januar werden die zwei Gruppen zu einer zusammengelegt. In dieser können dann noch 31 Mädchen und Buben betreut werden. Die restlichen zehn – das sind Kinder, bei denen ein Elternteil zuhause ist – können nur noch am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr kommen.

Alibi-Veranstaltung

„Das ist eine Alibi-Veranstaltung“, erklärt Gemeinderat Florian Dimmelmeier (NLE) gegenüber dem Tagblatt. Als Kindergartenreferent, Elternbeirat und Vater ist er gleich mehrfach betroffen. Es ärgere ihn, dass diese Kinder praktisch ihren Platz verlieren. „Das darf nicht passieren.“ Seit Monaten habe er darauf hingewiesen, dass man auf ein Personalproblem zusteuere, aber passiert sei seitens des Rathauses nur wenig. „Es bringt mir nichts, wenn ich meinen Sohn von 8 bis 13 Uhr gebucht habe, und ihn von 14 bis 16 bringen könnte“, führte er aus. Und wie solle er es seinem Sohn überhaupt erklären, dass er nicht mehr in den Kindergarten gehe könne?

„Es ist fünf nach zwölf“, sagte Dimmelmeier in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, bei der das Thema Kindergarten außerplanmäßig besprochen wurde. Wie Micko kritisierte er, dass die Eltern nicht vorab informiert worden seien. Selbst er als Kindergartenreferent habe nichts von dem Notfallplan gewusst.

Teiloffenes Konzept

Von einer Schließung einer Gruppe oder, dass Kinder ihren Platz verlieren, distanzieren sich Gemeinde und Landratsamt. Auf Nachfrage heißt es von Seiten der Kreisbehörde. „Um einer durchgehenden Betreuung und Aufsicht der Kinder gerecht zu werden, wird in der Zeit des Notfallplanes das bisher teiloffene Konzept gänzlich geöffnet. So besteht die Möglichkeit, Pausenzeiten und eine kurze Abwesenheit einer Aufsichtsperson abfangen zu können.“

Um zu ermöglichen, dass weiterhin alle 41 Kinder die „Große Krümelkiste“ besuchen können, ist nun die Elternschaft aktiv geworden. Die Idee: Zwei Kinder sollen sich einen Platz teilen. Das eine Kind kommt von Montag bis Mittwoch, das andere von Donnerstag bis Freitag. Entsprechende Fragebogen wurden an die Eltern verteilt. Die Auswertung stehe zwar noch aus, erklärt Elternbeiratsvorsitzende Daniela Huber. „Aber es sieht gut aus.“

Was auch immer passiert, Stefanie Micko hat bereits ihre eigenen Konsequenzen aus der Personalnot in der „Großen Krümelkiste“ gezogen. Sie will ihren Sohn im Kindergarten in Egenburg im Nachbarlandkreis Dachau unterbringen. Dort sei die Personalnot nicht so groß wie in Egenhofen.

Elternbeirat bietet engere Zusammenarbeit an

„Das Team im Kindergarten leistet Übermenschliches“, sagte Daniela Huber, Vorsitzende des Elternbeirats in der Aktuellen Viertelstunde im Egenhofner Gemeinderat. Sie warb darum, die Mitarbeiter enger an die Einrichtung zu binden. „Die haben sich mehr verdient als ein Dank oder einen Händedruck.“



Der Elternbeirat hat sich auch Gedanken zur Personalgewinnung gemacht. „Es sind nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft“, so Huber. Man müsse innovative Stellenanzeigen schalten – und zwar nicht nur im Gemeindeblatt oder in Anzeigenblättern, sondern auch auf Online-Portalen. Zudem müsse die Homepage des Kindergartens überarbeitet werden, damit sie für potenzielle Bewerber ansprechend sei. „Wir haben Ideen und bieten sie an“, appellierte sie an Bürgermeister und Gemeinderat. „Bitte nehmen sie die Dinge an.“



Um die Kindergartenleitung zu entlasten, soll eine Bürokraft angestellt werden, erklärte Bürgermeister Martin Obermeier. Generell wollen Gemeinde, Kindergarten und Elternbeirat enger zusammenarbeiten. es

