Unterschweinbach feiert 1250. Geburtstag - und einen neuen Ehrenbürger

Von: Dieter Metzler

Beim Fest zum 1250. Geburtstag von Unterschweinbach waren vor allem die Schattenplätze rund um den Dorfplatz sehr begehrt. © Dieter Metzler

Ein ganzes Dorf im Jubiläumsrausch: Bei Kaiserwetter feierte Unterschweinbach am vergangenen Sonntag seinen 1250. Geburtstag – und der ganze Ort war auf den Beinen. Ein Höhepunkt der Feier: Josef Seemüller wurde die Ehrenbürgerschaft verliehen. Der 88-Jährige hat unter anderem den Unterschweinbacher Marsch komponiert.

Egenhofen – Große Feier mitten im Ortskern: Zur 1250-Jahr-Feier gab Unterschweinbach, das seit der Gebietsreform 1978 zur Gemeinde Egenhofen gehört, sogar eine 66-seitige Festzeitschrift heraus. Schattige Plätze waren auf dem Dorfplatz bereits am frühen Sonntagvormittag schnell besetzt. Also stellte die Feuerwehr kurzerhand noch eine Reihe von Bierbänken und -tischen auf der gesperrten Straße auf, wo die Bäume etwas Schatten spendeten.

Nach einem Frühschoppen mit einem Weißwurstessen und dem Zwölf-Uhr-Läuten der benachbarten Filialkirche Mariä Himmelfahrt eröffnete Bürgermeister Martin Obermaier die Geburtstagsfeier offiziell. In seiner Ansprache betonte er zunächst, dass die Initiative zur Jubiläumsfeier von den Vereinen ausging, die Gemeinde aber als offizieller Veranstalter auftrat.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier verlieh Bürgermeister Martin Obermaier (r.) dem 88-jährigen Josef Seemüller die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde. Mit auf dem Foto: Seemüllers Tochter Angela Schmahl und Egenhofens Vize-Bürgermeister Thomas Mösl (l.). Seemüller setzte sich jahrzehntelang für die Themen Umwelt und Energie ein. © Metzler

Der Geburtstag der Gemeinde sei ein würdiger Rahmen, um einem verdienten Einwohner der Gemeinde die Ehrenbürgerschaft zu verleihen, sagte Obermeier und leitete die Laudatio über den 88-jährigen Josef Seemüller ein. Seit vielen Jahrzehnten setzte sich Seemüller für Themen ein, die heute ein großes Gewicht haben: Umwelt und Energie.

Insbesondere im Bereich der Müllverbrennung, für Seemüller einer der Klimakiller, hat der Unterschweinbacher neue Maßstäbe gesetzt. Er lehnte eine Restmülldeponie in der Gemeinde ab und erbrachte gleichzeitig den Nachweis, dass 80 Prozent des Abfalls bei einer Mülltrennung vermieden werden können.

Auch als Mitbegründer der Solidargemeinschaft Brucker Land erwarb sich Seemüller durch seine persönliche Förderung und Unterstützung große Verdienste. Die erste große Photovoltaikanlage im Sportzentrum des SC Oberweikertshofen sowie die Gründung einer GbR gehen maßgeblich auf Seemüller zurück. Ebenso wurde unter seiner Mitwirkung die erste PV-Freiflächenanlage in Bayern bei Waltenhofen (Oberallgäu) errichtet.

„Doch Seemüller ist nicht nur ein begnadeter Techniker“, sagte Obermeier, „sondern auch ein musikalisch begabter Mitbürger.“ Mit dem Komponieren des „Unterschweinbacher Marsches“, der anschließend von der Blaskapelle sogleich zum Besten gegeben wurde, habe Seemüller an seine Zeit als Musiker und Konstrukteur von Beschallungsanlagen für Festzelte angeknüpft, so der Bürgermeister. „Sepp, wir sind stolz auf Dich und freuen uns, mit Dir einen weiteren Ehrenbürger in unserer Gemeinde zu haben“, schloss Obermeier die Laudatio.

Vize-Landrat Michael Schanderl sagte in seiner Ansprache: Auch der Landkreis feiert heuer Geburtstag. Aber 200 Jahre seien natürlich im Vergleich zu 1250 Jahre nichts. Unterschweinbach sei der älteste Teil der Gemeinde Egenhofen, ging Schanderl auf einige Besonderheiten ein. Das Rathaus der Gemeinde Egenhofen stehe in Unterschweinbach und ist damit der einzige Ort im Landkreis, wo das Rathaus nicht im namensgebenden Hauptort stehe.

Einen kurzweiligen und hintersinnigen Rückblick auf die 1250-jährige Geschichte gab Peter Kiser, bevor sich die ortsansässigen Vereine zum Festumzug aufstellten. Anschließend wurde noch bis zum Abend gefeiert. Musikalisch gestaltete die Unterschweinbacher Blasmusik und die D‘Niederrother das Fest.

