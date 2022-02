Debatte über die Neugestaltung des Dorfplatzes

Von: Eva Strauß

Noch steht der alte Stadl auf dem Dorfplatz in Unterschweinbach. An seiner Stelle soll ein Multifunktionsgebäude entstehen, das von Vereinen für Veranstaltungen sowie als Lager genutzt werden kann. Wie dieses aber aussehen soll, ist noch unklar. © mjk

Im Rahmen der Neugestaltung des Dorfplatzes in Unterschweinbach ist auch ein Multifunktionsgebäude geplant. Dieses kann sowohl von Vereinen für Feste als auch als Lager genutzt werden.

Egenhofen – Erste Entwürfe dafür wurden nun im Gemeinderat Egenhofen vorgestellt – und gleich scharf kritisiert.

Die Neugestaltung des Dorfplatzes in Unterschweinbach ist eines der größten Projekte in der Gemeinde Egenhofen. Die Planung für das Areal als Ganzes steht bereits, und das Amt für Ländliche Entwicklung hat eine Förderung von rund 60 Prozent zugesagt. Wie das Multifunktionsgebäude, das an der Stelle des jetzigen Stadls entsteht, aussehen soll, ist aber noch offen.

Das Budget

Bevor erste Entwürfe vom beauftragten Architekturbüro vorgestellt wurden, erklärte Bürgermeister Martin Obermeier (NLE), welche Funktionen der neue Dorfplatz erfüllen soll. So ist er nicht nur der zentrale Platz in Unterschweinbach, sondern auch in der Gesamtgemeinde. Zum einen soll die Aufenthaltsqualität gesteigert werden, zum anderen sollen Vereine ihn für Veranstaltungen (weiter) nutzen können. Hier kommt das Multifunktionsgebäude ins Spiel. Im aktuellen Plan ist es mit einer Grundfläche von rund 60 Quadratmetern angesetzt. Es beinhaltet Ausschank/Teeküche, ein Lager und eine WC-Anlage. Diese ist von Außen zugänglich, weil sie von den Besuchern des Friedhofs mit genutzt werden soll. Das Budget beträgt 200 000 Euro.

Kristin Kurczinski-Prasse vom beauftragten Architekturbüro präsentierte den Ratsmitgliedern zwei Grundrisse und vier Gebäude-Varianten. Die wirtschaftlichste Variante wäre es, die Stadl-Form wieder aufzugreifen, so Kurczinski-Prasse. Möglich wäre aber auch ein lang gestreckter Pavillon, wie man ihn aus Biergärten kennt, ein Monolith oder ein Bau mit vier Dächern, die die Dachform des benachbarten Kirchturms aufgreifen. Bei allen Varianten ist ein Bereich zum Sitzen vor dem Gebäude vorgesehen.

Wenig Gegenliebe

Die Entwürfe stießen bei einigen Ratsmitgliedern auf wenig Gegenliebe. „Das ist für unsere Bedürfnisse das Falsche“, kritisierte Christoph Wilhelm (NLE). Die Nutzung solle im Vordergrund stehen, nicht die Optik. Schließlich sollen dort Veranstaltungen wie die lebende Krippe, das Maibaum-Aufstellen und die Frühschoppen der Vereine stattfinden. „Für mich ist das eine Themaverfehlung.“ Deshalb habe er selbst etwas entworfen. Das Gleiche hat auch Anton Kiser (CSU), ebenfalls Unterschweinbacher und Vorsitzender der örtlichen Feuerwehr, getan. Sein Konzept präsentierte er mit Erlaubnis des Bürgermeisters spontan dem Gremium.

Wie für Wilhelm steht auch für Kiser die Nutzung im Vordergrund. Sein Plan sieht einen Lagerbereich vor, der vom Rest mit einer großen Schiebetür abgetrennt ist; zudem Toiletten, einen Ausschankbereich mit kleiner Küche und Kühlmöglichkeit. Die Traufhöhe wäre etwas höher als beim jetzigen Stadel, um eine Zwischendecke einzuziehen. Diese könnte ebenfalls als kleines Lager dienen. Allerdings beträgt die Grundfläche rund 100 Quadratmeter. Seine Ideen seien lediglich Anregungen, sagte Anton Kiser. Und: „Ich will etwas Flexibles dort haben.“

Ausgelöst durch Kisers Skizzen kam die Frage auf, inwieweit die Größe des Multifunktionsgebäudes bereits festgelegt ist. Rathaus-Geschäftsführer Stefan Pfannes erklärte, dass die Planung mit einem Gebäude von rund 60 Quadratmetern Fläche beim Amt für Ländliche Entwicklung eingereicht worden sei. Und für eben diese Planung habe man die Förderzusage erhalten. Sollte die Planung nun wesentlich geändert werden, dann müsste man auch die Förderung neu beantragen. „Eventuell steht dann die Förderfähigkeit auf dem Spiel“, sagte Pfannes. Johann Kappelmeier (BGE) war der Meinung, dass „wir lieber ohne Zuschuss bauen, dann haben wir es so, wie wir es wollen“.

Kein Vereinsheim

Landschaftsplanerin Katrin Kronenbitter gab zu bedenken, „dass wir kein Vereinsheim bauen“. Das Gebäude solle nicht beheizt sein. In der warmen Jahreszeit solle man sich dort reinsetzen können, beispielsweise nach dem Maibaum-Aufstellen. Sollte das Gebäude doch größere Dimensionen annehmen, dann sei das auch eine Frage der Genehmigungsfähigkeit und des Denkmalschutzes. „Der Dorfplatz ist ja neben der Kirche“, erklärte sie. Zudem kämen Themen wie Anforderungen an eine Versammlungsstätte, Brandschutz und ähnliches dazu. „Und dann reicht das Budget nicht mehr.“

Letztendlich entschied sich der Gemeinderat, die Entscheidung über das Multifunktionsgebäude zu vertagen. Ein Arbeitskreis, bestehend aus Anton Kiser, Christoph Wilhelm, Florian Dimmelmeier (als Nicht-Unterschweinbacher) sowie den Architekten und Landschaftsplanern soll sich noch einmal Gedanken machen. Beschlossen wurde lediglich, dass ein Bodengutachten eingeholt werden soll.

