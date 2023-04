Bring- und Abholzonen vor Schule sollen Elterntaxis ausbremsen

Ein Problem: die Elterntaxis vor den Schulen. © dpa

Die Grundschule in Aufkirchen (Egenhofen) richtet Bring- und Abholzonen ein. Das soll helfen, Chaos vor der Schule zu vermeiden.

Aufkirchen – Busse, die keinen Weg mehr zur Haltestelle vor dem Schulhaus finden, zahlreiche Elterntaxis, die sich vor der Schule drängen, und Kinder, die zwischen den Autos hin- und her laufen: So sieht es meistens morgens vor der Aufkirchner Grundschule aus. Die Situation ist nicht nur chaotisch, sondern auch gefährlich. Auch im Gemeinderat war die Zunahme der Elterntaxis seit der Pandemie und die gefährliche Situation vor der Schule bereits Thema. Um Abhilfe zu schaffen, hat die Schule nun eine besondere Aktion gestartet: „Bussi und Pfiat di – ab hier gehen wir zu Fuß“.

Am Wendekreis

Das Lehrerkollegium hat eine Bring- und Abholzone am Wendekreis der Bürgermeister-Wörl-Straße beziehungsweise am Parkplatz der Mehrzweckhalle eingerichet. Von dort aus weisen Banner – von den Schulkindern bemalte Schilder und grüne Fußspuren am Boden entlang der Straße einen sicheren Weg den Hügel hinauf zur Schule.

Wie Schulleiter Dieter Werner berichtet, hat das Projekt eine breite Unterstützung von den verschiedensten Seiten erfahren. So wirkten die Verkehrspolizei, die Gemeinde Egenhofen mit Bürgermeister und Schulreferentin, der gesamte Elternbeirat und die Mitarbeiter des Bauhofes an der Umsetzung mit. In den Reden wurde immer wieder die Sicherheit jedes Kindes thematisiert. Die Elternbeiratsvorsitzende sagte: „Man möchte das Beste für sein Kind und versucht es vor allen Gefahren zu bewahren. Andererseits spricht man ihm gleichzeitig alle Selbstständigkeit ab, jede Möglichkeit zu wachsen, wenn man es bis vor die Schultür fährt.“

Jetzt liegt es an den Eltern

Nun liegt es an den Eltern, das Zu-Fuß-zur-Schule-gehen ihrer Kinder zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, damit dem Projekt ein langfristiger Erfolg beschieden ist, so Schulleiter Werner. Außer der Sicherheit der Grundschüler gebe es noch andere positive Effekte des Zu-Fuß-zur-Schulen-gehens: Es sei gesund, steigere das Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit der Kinder. Voraussetzung sei natürlich, dass die Schule fußläufig zu erreichen sei.

