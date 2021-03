Endlich ist der Wertstoffhof wieder offen

Gut zwei Monate waren die Wertstoffhöfe in Unterschweinbach und Günzlhofen geschlossen. Es fehlte eine Möglichkeit zum Händewaschen für die Mitarbeiter. Nun wurde wieder geöffnet – nicht zu spät, denn bei manchem Gemeindebürger stapelte sich der Müll zuhause zum Teil schon.

Unterschweinbach/Günzlhofen – „Ich bin heute schon zum dritten Mal hier“, erzählt Ralf Müller aus Egenhofen. Zweimal musste er mit einer ausrangierten Couch kommen, bei der dritten Fahrt hatte er dann Müll für die Kunststoffsammelstelle dabei.

Die Möglichkeit, einen anderen Wertstoffhof im Landkreis anzufahren, hat der Egenhofener nicht genutzt. „Klar könnte ich das, ich will es aber nicht“, sagt er. Er komme gerne nach Unterschweinbach, weil die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) hier immer freundlich und sehr hilfsbereit seien. Einen Preis hatte das Warten freilich: Seinen Abfall musste Müller zuhause zwischenlagern. „Aber ich habe genug Platz im Keller und in der Garage“, sagt er.

Dass er seinen Müll nun wieder los wurde, liegt daran, dass sich die Mitarbeiter des AWB nun vor Ort die Hände waschen können. Es wurde eine Übergangslösung mit Wasserkanistern gefunden.

Ein regulärer Wasseranschluss würde sich wohl auch kaum noch rentieren. „Wir warten alle auf den neuen Wertstoffhof in Unterschweinbach“, sagt Leiter Norbert Scholz. Die jetzige Einrichtung ist eine der ältesten im Landkreis und eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Die Baugenehmigung am neuen Standort an der Benzstraße liegt bereits vor.

Thomas Gießl aus Unterschweinbach entsorgte seinen Müll freilich jetzt noch am alten Standort. Bei ihm war während der Schließung ebenfalls die Garage in Beschlag – auch wenn er während der Schließzeiten in seiner Gemeinde nach Maisach ausgewichen ist. „Aber da bin ich nicht so oft hingefahren“, sagt Gießl. Während er in Unterschweinbach jeden Samstag, manchml sogar zweimal in der Woche seinen Müll entsorgt, fuhr er nach Maisach in der Summe nur etwa halb so oft.

Große Jubelstürme löst die Wiedereröffnung bei dem Unterschweinbacher aber nicht aus. Der Grund: „Angesichts von Corona ist es mir ehrlich gesagt egal, wo ich meinen Müll entsorge.“ Er mache sich viel mehr Sorgen über die immer noch geschlossenen Gaststätten und kleinen Geschäfte.

Gleich mit einem ganzen Anhänger voll Bücher ist Siegfried Zeller aus Unterschweinbach am ersten Tag der Wiedereröffnung gekommen. „Wir sind daheim gerade ein wenig am Ausräumen, und da hat sich das jetzt angesammelt“, erzählt er.

Als der Wertstoffhof nun wieder öffnete, habe er die Gunst der Stunde gleich genutzt. In den beiden Monaten zuvor habe er seine Wertstoffe in Mammendorf entsorgt. Allerdings ist auch Zeller deutlich seltener gefahren als üblich. „Etwas alle vier Wochen“, sagt er. „So lange haben wir den Müll daheim gesammelt.“ Gestört hat ihn der Trip nach Mammendorf aber nicht. „Es ist halt ein bissl weiter“, sagt er.

Deutlich weniger los war in Günzlhofen. Dort werden nur noch Kunststoff- und Gartenabfälle sowie Papier angenommen. „Das ist eigentlich nur noch ein Notbetrieb“, sagt Scholz. Die Meisten fahren gleich zu Sammelstellen, bei denen sie auch andere Müllsorten abgeben können.

Immerhin: Oberschweinbachs Ex-Bürgermeister Bernhard Schulze war einer der wenigen, die die Sammelstelle am Tag der Wiedereröffnung nutzten. Er findet es schade, dass zuletzt auch der Sperrmüllcontainer in Günzlhofen entfernt wurde. Seinen Müll hat er in den vergangenen beiden Monaten auch länger als üblich gesammelt. „In meiner Holzhütte“, wie er berichtet. Wenn genug beisammen war, ist er in der Regel nach Mammendorf und einmal sogar nach Bruck zum Wertstoffhof gefahren.