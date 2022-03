Früher tummelten sich hier über 5000 Arten - jetzt ermöglicht Wertstoffhof ein neues Kröten-Paradies

Von: Eva Strauß

Nach der Sanierung: Der Weiher ist wieder als solcher zu erkennen. Sträucher und Gehölze wurden entfernt. Jetzt können die Arten zurückkehren. © Weber

Einst war der kleine Tümpel bei Poigern ein Paradies für Amphibien. Doch über die Jahre sind viele Arten verschwunden. Nun wurde der Weiher saniert – als Ausgleichsfläche für den neuen Wertstoffhof in Unterschweinbach.

Poigern – Erdkröten, Grasfrösche, Molche: Diese Tiere und viele mehr waren vor rund 40 Jahren in dem Weiher bei Poigern beheimatet. Sogar seltene Arten wie die Knoblauchkröte tummelten sich dort. „Es ist selten, dass ein Gewässer die Anforderungen für so viele unterschiedliche Arten erfüllt“, sagt Simon Weigl vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Er hat die Sanierung des Tümpels naturschutzfachlich begleitet. „Das ist als Ausgleichsfläche vorbildlich. Noch nie habe ich so ein großes Engagement bei so etwas erlebt.“

Über 5000 Arten lebten dort

So sah der Tümpel vor der Sanierung aus: Weiden und Pappeln hatten alles zugewuchert. Es gab kaum noch Wasser. © tb

Mit über 5000 Arten sei der Weiher eines der besten Amphibienlaichgewässer im Landkreis gewesen, so Weigl. Doch über die Jahre ist er zugewuchert, die Wiesen um ihn herum wurden zu Ackerland. „Und Gülle ist tödlich für die Amphibien.“ Zudem gab es Fällarbeiten während der Laichzeit, und der Verkehr hat deutlich zugenommen. So sind über die Jahre etliche Arten verschwunden. „1979 sind noch 4000 Tiere über die Straße gebracht worden, 2021 waren es gerade einmal 250.“

Der Tümpel bei Poigern zählt neben den drei Weihern bei Wenigmünchen zu den großen Froschstellen in der Gemeinde Egenhofen, wie Bürgermeister Martin Obermeier erklärt. Entstanden sei er wohl ähnlich wie die Weiher in Wenigmünchen, nämlich durch den Abbau von Mergel. Damit haben die Bauern früher ihre Felder gedüngt. Dass nun wieder mehr Leben in den Tümpel einzieht, begrüßt der Rathauschef: „Wir sind froh, dass wir wieder einen tollen Teich für die Amphibien haben.“

AWB hat Fläche gepachtet

Zu verdanken ist das dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB). Denn der Teich ist die Ausgleichsfläche für den Bau des neuen Wertstoffhofes in Unterschweinbach. Der AWB hat den Grund für mindestens 20 Jahre von einem Poigerner Landwirt gepachtet, erklärt Stefan Zöllner vom AWB. „Der Weiher ist gesichert für die nächsten Generationen.“ Denn in der Regel werde eine Fläche, die einmal Ausgleichsfläche sei, nicht wieder rückgeführt. Ziel sei es, den Teich langfristig gut zu betreuen, um eine erneute Verlandung zu verhindern.

Die Idee, den Tümpel als Ausgleichsfläche anzurechnen, hatten Fachleute der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. In Zusammenarbeit mit dem LBV wurden im Winter 2020/21 die ersten Maßnahmen durchgeführt. „Der Teich war total mit Weiden zugewuchert, auch im Wasser“, erzählt Simon Weigl. Diese Gehölze brauchen viel Wasser, der Weiher trocknet daher aus. Deshalb wurden sämtlich Gehölze entfernt.

Im Herbst vor zwei Jahren ging es los

Im Herbst vergangenen Jahres ging es dann weiter. Der Teich wurde an etlichen Stellen vertieft, die Laich-Bereiche wurden optimiert. Zudem wurde Laub herausgeholt, heimische Hochstauden wie Brennnessel und indisches Springkraut wurden angesät sowie sogenannte Totholzhaufen für Eidechsen und Molche angelegt. Um den Wasserstand zu beobachten, wurde eine Wildtierkamera angebracht.

Wertstoffhof soll Ende April eröffnen

„Ohne die Maßnahmen wäre die Population dort ausgestorben“, sagt Weigl. Auf erste Ergebnisse hofft er im Mai, Juni. „Wenn wir 1000 Tiere dort finden, dann sind wir gut dabei.“ Generell dauere es aber Jahre, bis man richtige Erfolge sehen könne.

Von Seiten des AWB sind die Arbeiten am Weiher noch nicht ganz abgeschlossen. „Wir wollen noch Korridore für die Tiere schaffen, damit sie auf ihrem Weg zur Straße nicht über die Äcker laufen müssen“, erklärt Zöllner. Zudem werde geprüft, ob der AWB dort weitere Flächen pachten und sich diese als Ausgleichsflächen für künftige Projekte anrechnen lassen könne.

Die Eröffnung des neuen Wertstoffes, der auf rund 5000 Quadratmetern entstanden ist, soll Ende April stattfinden. Die letzte Asphaltschicht soll um Ostern herum aufgebracht werden.