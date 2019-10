Furthmühle erhält Heimatpreis 2019

Nach dem Jexhof und dem Freundeskreis St. Willibald bekommt nun auch die Furthmühle den Heimatpreis. Albert und Theresia Aumüller kümmern sich seit 40 Jahren um das technische Denkmal. Mit einem Förderverein haben sie es zu einem beliebten Ausflugsziel und Veranstaltungsort gemacht.

Egenhofen– Am 8. Oktober fährt eine 20-köpfige Delegation aus dem Brucker Land nach München, mit Landrat Thomas Karmasin und dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Reinhold Bocklet an der Spitze. Sie begleiten Albert und Theresia Aumüller, die Betreiber der historischen Furthmühle. In der Allerheiligen-Hofkirche erhält das Ehepaar von Heimat- und Finanzminister Albert Füracker den Bayerischen Heimatpreis 2019. Viel hat nicht gefehlt und statt Karmasin hätte dessen Dachauer Kollege Stefan Löwl die Aumüllers begleitet – nur 50 Meter und 190 Jahre. Denn bis 1828 stand die Furthmühle am Nordufer der Glonn, auf Dachauer Flur. „Dann hat der Freiherr von Lotzbeck die Mühle an das Südufer verlegen lassen, weil er einen Kanal anlegen wollte“, erzählt Albert Aumüller.

Der gelernte Müller kümmert sich mit seiner Frau seit 40 Jahren um das Denkmal, das seit genau 100 Jahren im Besitz der Familie Aumüller ist und das sie schon ab der Jahrhundertwende bewirtschaftete. Kein Wunder also, dass Albert Aumüller ein lebendes Lexikon zur Historie der Mühle ist. Deren Geschichte reicht bis ins Mittelalter zurück: Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1165, als die Furthmühle in den Besitz eines Augsburger Klosters wechselte. Sie ging in den folgenden Jahrhunderten durch zahlreiche Hände, bis sie über die Familie der Ruffinis bei den Lotzbecks landete und schließlich bei den Aumüllers. Bis 1919 nutzte die Mühle die Kraft der Glonn zum Mahlen des Getreides, später wurden Motoren eingesetzt – schon seit 1950 ein Elektromotor.

Förderverein der Furthmühle 1992 gegründet

Der Förderverein wurde 1992 gegründet. Ab 1994 veröffentlichte er Dokumentationen zur Historie der Mühle, seit 2004 konzipiert und realisiert der Verein mit den Aumüllers die Sonderausstellungen. Seit April 2018 führt Korinna Konietschke den Verein, Klaus Reindl ist ihr Stellvertreter. Die beiden und ihr Team haben seitdem das kulturelle Angebot erweitert.

Bis 2012 hielten die Aumüllers den Mühlenbetrieb aufrecht, wobei der Gebäudekomplex schon 1984 als technisches Denkmal anerkannt worden war. Eine Mühlenführung mit Albert Aumüller ist immer ein besonderes Erlebnis, auch das zweite, dritte oder achte Mal. Ob beim alljährlichen Mühlentag, bei einer Sonderführung oder bei den Besuchen der vielen Schulklassen aus der Region.

Kürzlich führte Aumüller eine 20-köpfige Delegation aus den USA und der Schweiz durch die Furthmühle, Lebensmittelprofis eines multinationalen Konzerns mit Sitz in Basel. „Die Amerikaner waren schwer beeindruckt“, erzählt Theresia Aumüller. Historische Mühlen seien in den Vereinigten Staaten nicht erhalten, auch nicht in der Schweiz. „Ihre Mühle ist ein richtiges Kleinod“, habe einer der Schweizer gemeint.

Für die Furthmühle stark gemacht

Über das internationale Lob hätten ihr Mann und sie sich sehr gefreut. „Noch mehr freuen wir uns natürlich über die Anerkennung durch die Staatsregierung“, ergänzt ihr Mann mit einem Augenzwinkern.

Beider Dank gilt Bocklet, der die Idee der Auszeichnung vor einiger Zeit ins Gespräch gebracht hatte, sowie der Tourismusbeauftragten des Landkreises, Julia Kiendl, die sich heuer erneut für die Furthmühle stark gemacht hat.

Eine weitere Botschaft wird die vielen Furthmühlen-Fans vielleicht noch mehr beglücken: Eine Zukunft der Mühle deutet sich an, wenn die Aumüllers eines Tages in Rente gehen. „Einer unserer Söhne hat sein Interesse bekundet, die Mühle zu übernehmen“, berichtet Theresia Aumüller und strahlt. Zumal auch dessen dreijähriger Sohn schon technisches Talent beweist. „Der haut die Nägel rein wie nix“, sagt Albert Aumüller grinsend. Es ist nicht schwer zu erraten, wer dem Bub das Hämmern beigebracht hat. (kra)