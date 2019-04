Furthmühle startet in die Saison: Hier treffen sich Schmied und Bader

Drei der Köpfe, die hinter der neuen Ausstellung „Altes Handwerk in unseren Dörfern“ stecken: (v.l.) Pädagogin Anna Maria Neider, Mühlenchef Albert Aumüller und die Fördervereinsvorsitzende Korinna Konietschke.

Museum

Die Furthmühle startet am Sonntag mit der Ausstellung „Altes Handwerk in unseren Dörfern“ in die neue Saison. Es geht darum, unter welch schwierigen Bedingungen Handwerker und Gewerbetreibende früher lebten und arbeiteten.