Gewerbesteuer erhöht: Einige Unternehmer sind sauer

Von: Eva Strauß

Teilen

Ein umstrittenes Thema: die Gewerbesteuer. © mm

Einige Gewerbetreibende aus Unterschweinbach waren zur Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle gekommen, um ihren Unmut kundzutun. Denn die Gemeinde hat die Gewerbesteuer erhöht.

Egenhofen – Der Hebesatz ist um rund acht Prozent gestiegen, von 315 auf 340 Punkte.

Man habe ja Verständnis, dass alles teurer werde, aber die Teuerungen bei Strom und Gas hätten auch die Selbstständigen zu tragen, erklärte ein Gewerbetreibender. Dabei habe man schon schwere Zeiten hinter sich. „Da kommt so was gar nicht gut.“ Er habe auch einen Betrieb in Olching, wo der Hebesatz bei 350 Punkten liege. Olching sei von der Infrastruktur aber nicht mit Unterschweinbach zu vergleichen. „Wir fragen uns schon, ob die hohe Gewerbesteuer gerechtfertigt ist“, sagte er.

Per Brief

Die Gewerbetreibende stört aber nicht nur die Erhöhung, sondern auch die Art und Weise, wie ihnen diese mitgeteilt worden ist: in einem Brief. „Man hätte vorher mit uns reden können“, sagte der Mann.

Bürgermeister Martin Obermeier (NLE) sagte dazu nur, dass alles teurer geworden sei. Vergangenes Jahr habe man auch schon die Gewerbesteuer erhöht, genau wie die Grundsteuer. Letztere wurde auch heuer erhöht.

Des Weiteren wollten die Selbstständigen aus Unterschweinbach wissen, ob es Pläne für eine Asyl-Unterkunft im Gewerbegebiet gebe. Und falls ja, wie viele Personen dort unterkommen sollen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das Landratsamt habe sich auch in Unterschweinbach nach möglichen Unterkünften umgesehen, erklärte Obermeier. „Alles ist aber noch völlig unklar.“ Der Gemeinderat müsse sich demnächst mit der Thematik beschäftigen, so Obermeier weiter. Er appellierte an die Bürger, sich bei ihm zu melden, wenn sie größere Gebäude/Hallen oder leer stehenden Wohnraum hätten. Er stelle dann den Kontakt mit dem Landratsamt her.

Mehrzweckhalle

Thema war auch die Sanierung der Mehrzweckhalle beziehungsweise deren Fassadengestaltung. „Warum muss man die Mehrzweckhalle mit solchen Brettern verschandeln?“, fragte sie. Das passe überhaupt nicht nach Aufkirchen. Und sei das nicht teurer als ohne? Laut Architekten mache das preislich keinen Unterschied, antwortete Obermeier.

Ein Besucher wollte wissen, wie es mit dem Rathaus-Neubau in Unterschweinbach weitergeht. Das sei noch offen, so Obermeier. „Als Erstes müssen wir die Mehrzweckhalle sanieren.“

Die Sicherheit im Kinderhaus Krümelkiste beschäftigte eine Bürgerin. Sie habe gesehen, wie vier größere Kinder auf dem Dach des Kindergartens herumspaziert seien. „Das muss doch abgesperrt sein“, meinte sie. Bürgermeister Obermeier antwortete, die Gemeinde werde sich die Situation vor Ort ansehen und auch dem Kindergarten-Personal sagen, dass es die Augen aufhalten solle.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.