Die Glonn bekommt einen neuen Bachlauf dazu

Von: Hans Kürzl

Matthias Haselbauer (l.) vom Planungsbüro und Bürgermeister Martin Obermeier beantworteten Fragen. © hk

Etwa in einem Jahr hat die Glonn in Egenhofen ein neues Gesicht und ist ökologisch aufgewertet. Was genau geplant ist, darüber informierten Vertreter des Wasserwirtschaftsamts die Bürger.

Egenhofen – Im Frühjahr 2024 sollen Verlegung und Renaturierung der Glonn abgeschlossen sein. Es wird dann eine „alte“, schmalere Glonn mit weniger Wasser im bisherigen Bett geben. Und weiter südlich eine „neue“, ökologisch aufgewertete. Das sieht der Plan des Wasserwirtschaftsamtes München (WWA) vor. Der wurde in einer Informationsveranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses präsentiert.

Der Freistaat zahlt

Kosten wird die Maßnahme laut Planer Matthias Haselbauer rund 900 000 Euro. Getragen wird das vom Freistaat. Die Glonn ist ein Gewässer zweiter Ordnung, für deren Unterhalt das Wasserwirtschaftsamt zuständig ist.

Das Thema interessiert die Bürger. Rund 30 Zuhörer waren zur Veranstaltung gekommen und stellten Fragen.

Umleitung

Einer der Hauptpunkte der Maßnahme ist die Umleitung des alten in das neue Gerinne, wie es Haselbauer fachlich bezeichnete. Durch Hindernisse wie Steine soll die Umleitung sanft gesteuert werden. Zudem muss gewährleistet sein, dass im alten Bachlauf Wasser verbleibt. Der „alte“ Bach soll schmal und seicht angelegt werden, könnte aber ohne großen technischen Aufwand ein wenig erweitert werden. Das war wichtig für die Anwohner, die teilweise eine Entwertung ihrer Grundstücke befürchten, wenn das „Naturerlebnis Glonn“ vor ihrer Haustür nicht mehr gegeben wäre. Die Glonn fließt derzeit teilweise ganz nah an Gärten vorbei.

Doch das WWA möchte dies aus ökologischen Gründen ändern. „Die Glonn ist in einem mäßigen Zustand“, sagte WWA-Projektleiter Jan Pieper. Das gelte auch für den ökologischen Zustand.

Lebendiger

Besser werden soll es durch den neuen Wasserlauf. „Es soll lebendiger, dynamischer und ökologischer werden“, sagte Haselbauer. Laichhabitate für Fische sollen entstehen. Die Grünfläche zwischen alter und neuer Glonn soll weitgehend sich selbst überlassen bleiben. Dies erklärte Haselbauer auf Nachfrage unserer Zeitung. „Nur einmal im Jahr wird dort gemäht werden.“

Im April werden die Planungsunterlagen des WWA im Landratsamt eingereicht, das für die Genehmigung zuständig ist. Die von der Maßnahme betroffenen Bürger werden dann wohl von der Behörde angeschrieben. Bürgermeister Martin Obermeier sagte zu, die Planungsunterlagen zusätzlich im gemeindlichen Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Maßnahme im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein wird: „Dann wird der Naherholungswert noch einmal gesteigert sein.“

