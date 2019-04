Infrastruktur für Poigern-West wird billiger

Die Infrastrukturmaßnahmen für die neue Siedlung im Südwesten Poigerns kommt die Gemeinde Egenhofen billiger als gedacht.

Egenhofen – Kürzlich gaben verschiedene Unternehmen aus der Region ihre Angebote für den Ausbau der Straßen, Gehwege und für die Kanalisation in dem neuen Viertel ab. „Als ich die Preise gesehen habe, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen“, bekannte Bürgermeister Josef Nefele (BGE) im Gemeinderat.

Der Grund: Statt der von einem Ingenieurbüro vorab geschätzten 560 000 Euro für die Straßen und Schächte muss die Kommune voraussichtlich nur rund 434 000 Euro ausgeben. Darin ist sogar schon der Gehwegausbau an der Kreisstraße für rund 35 000 Euro enthalten – zwischen der Bushaltestelle im Ortszentrum und dem Samweg im Süden soll es künftig Bürgersteige auf beiden Straßenseiten geben. Ein Fachbetrieb aus Kissing hatte „das günstigste und wirtschaftlichste Angebot“ (Amtsleiter Robert Köll) für die Straßenbaumaßnahmen abgegeben.

Für die Wasserleitungen fallen zudem nur 114 000 statt der kalkulierten 146 000 Euro an. Eine Firma aus Dachau wird voraussichtlich den Zuschlag für die Verlegung der Wasserleitungen erhalten. „Wir kennen beide Unternehmen und wissen, dass sie leistungsfähig sind“, betonte Nefele.

Kämmerer Robert Köll hatte für beide Maßnahmen sicherheitshalber 680 000 Euro im Haushalt vorgesehen. Die haushaltstechnische Ersparnis beträgt also 132 000 Euro. Der Gemeinderat ermächtigte den Rathauschef mit großer Mehrheit, die Vertragsgespräche mit den Anbietern aufzunehmen.

Erfreulich sei zudem, so Nefele, dass auch die Schmutz- und Tagwasserentsorgung günstiger als vermutet kommt – aber nicht für die Gemeinde, sondern für den zuständigen Abwasserzweckverband Schweinbach-Glonngruppe: Der Verband muss für den Kanalausbau voraussichtlich nur 584 000 statt der kalkulierten 636 000 Euro berappen. An der Spitze des Angebots-Rankings stehe ein weiterer Betrieb aus Kissing, so Nefele.

In einer der kommenden Ratssitzungen will sich das Gremium mit den Grundstückspreisen in dem Neubaugebiet sowie mit den Kriterien für eine Anwendung des Einheimischenmodells auseinandersetzen. HORST KRAMER