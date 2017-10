Na, so was: Kai Pflaume als Kiebitz beim Kreisliga-Kick

Plötzlich saß ein prominenter Zaungast neben den Eltern und Betreuern. Doch was hat TV-Moderator Kai Pflaume gereizt, ein Kreisliga-Spiel von U19-Junioren in Oberweikertshofen zu verfolgen?

Oberweikertshofen - Es war nicht der erste Fußballplatz im Landkreis Fürstenfeldbruck, den TV-Star Kai Pflaume („Wer weiß denn sowas?“) besucht hat. In Emmering war er vor ein paar Jahren auch schon mal. War er diesmal vielleicht auf der Suche nach einem neuen Helden für seine Samstagabend-Erfolgsshow „Klein gegen Groß“? Falsch! In Oberweikertshofen verfolgte der 50-jährige Promi den sportlichen Auftritt seines beim TSV Grünwald kickenden Sohnes Leon - dessen Name im offiziellen EDV-Spielberichtsbogen des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) freilich nicht auftaucht. Die Möglichkeit der Anonymität im öffentlich einzusehenden Teil des BFV-Internet-Auftritts besteht laut Statuten seit geraumer Zeit für alle Fußballer. „k.A.“ steht dann in diesem Fall für „keine Angaben“. Dabei hatte Papa Pflaume in Oberweikertshofen einiges zu bestaunen.

Denn während sich der Vater eine heiße Tasse Capuccino auf der Vereinsheim-Terrasse gönnte, verwandelte der Sprössling eiskalt zwei Elfer. Was aber seiner in der Kreisliga kickenden Grünwalder U19-Elf auch nichts half. Denn sie verlor am Ende mit 3:4 gegen die Oweiho-Talente von Trainer Vedin Arifagic. Grünwald steht momentan auf einem direkten Abstiegsplatz, während Oberweikertshofen von der Spitze grüßt und am Freitag, 19 Uhr, beim drittplatzierten Lokalrivalen SC Fürstenfeldbruck antritt. Grünwald erwartet am Samstag, 14 Uhr, mit dem SC Unterpfaffenhofen einen weiteren Gegner aus dem Brucker Landkreis. Schau mer mal, ob die TV-Termine dem Papa dann wieder Zeit zum Zuschauen lassen.

Kai Pflaume, der in Grünwald lebende Moderator, tritt - sofern es seine knapp bemessene Freizeit zulässt - manchmal sogar noch selbst aktiv gegen das Leder. Mit dem TSV-Seniorenteam hatte er es dabei schon etliche Male mit Teams aus dem Brucker Landkreis zu tun.