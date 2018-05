Messdiener finanzieren Wallfahrt mit Socken

Ende Juli ist es soweit – 22 Ministranten vom Pfarrverband Glonnauer Land machen sich auf den Weg zur Ministrantenwallfahrt nach Rom.

Egenhofen–Um die entstehenden Kosten zu minimieren, greifen die Ministranten seit 2014 auf eine Fundraising-Aktion nach schwedischem Vorbild zurück: Sie verkauften Socken in Zusammenarbeit mit einem Start-Up-Unternehmen aus Freiburg namens „Neue Masche“.

Und das funktionierte so: Mit Katalogen und Produktmustern waren die Ministranten unterwegs bei Freunden und Verwandten. Wenn die Socken bestellten, floss anteilig etwas in die Kasse für die Wallfahrt. Verkauft wurden auch Naturseifen, Geschirrtücher, Turnbeutel und T-Shirts. Über 1600 Euro sind auf diese Weise zusammen gekommen. Für Gemeindereferentin Marion Fritsch ist es schon die dritte Sammelaktion: „Als ich vor vier Jahren zum ersten Mal davon hörte, dachte ich mir: Das probieren wir aus.“ Mittlerweile ist die Sockenaktion in der Pfarrei bekannt: „Immer wieder werde ich gefragt, wann es wieder Socken gibt.“ Spätestens wenn der nächste Weltjugendtag oder die nächste Rom-Wallfahrt ansteht, wird der Pfarrverband wohl wieder mit den blauen Boxen unterwegs sein. tb