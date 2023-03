Agrarfotografie: Mit der Kamera auf Feld und Hof unterwegs

Quirin Sommer vor einem seiner Fotomotive. Der 16-Jährige Unterschweinbacher hat vor zwei Jahren die Agrarfotografie für sich entdeckt. © Benedikt Hartl

Angefangen hat alles mit der Kamera vom Großvater. Inzwischen hat Quirin Sommer eigene Ausrüstung für sein besonderes Hobby: Agrarfotografie. Der 16-Jährige macht in seinem Heimatort, der Region, aber auch weiter weg Fotos von Traktoren, landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen.

Unterschweinbach – Agrarfotografie, was ist das? „Das ist Fotografie, die generell mit Landwirtschaft verbunden ist und die Maschinen bei der Arbeit aufs Bild bringt“, erklärt der Hobby-Fotograf Quirin Sommer. Zwei Jahre ist es her, da schnappte sich der gebürtige Unterschweinbacher die Kamera seines Opas, nahm sie mit auf den Acker und fing an, Bulldogs zu fotografieren. Sofort war seine Leidenschaft geweckt. Inzwischen ist der 16-Jährige voll drin in der Agrarfotografie. „Mich fasziniert daran die Natur, draußen zu sein, viele verschiedene Maschinen zu sehen und wie gearbeitet wird“, sagt der Realschüler über sein Hobby. Seine Fotos präsentiert er in den sozialen Medien.

Der Realschüler ist zwar nicht auf einem Bauernhof großgeworden, hatte aber Kontakte zu Landwirten in seiner Ortschaft. Diese ließen ihn bereitwillig ihre Maschinen fotografieren. Und Quirin Sommer investiert viel Zeit in sein Hobby: Drei Stunden auf dem Acker sind keine Seltenheit. Danach geht es zuhause ans Aussortieren und Bearbeiten der Bilder.

Wenn´s komplizierter wird

Beigebracht hat er sich die Grundlagen selbst, ab und zu konsultiere er erfahrenere Fotografen, berichtet er. Vor allem wenn es um bestimmte Stile oder Einstellungen geht oder es komplizierter wird.

Das aktuelle Lieblingsfoto von Quirin Sommer setzt einen John Deere 8rx in Szene. © Quirin Sommer

Seine Ausrüstung hat er längst vergrößert. Er arbeitet mit Stativ, weiteres Equipment soll folgen. Damit ist er nicht nur im Egenhofener Ortsteil Unterschweinbach, in Landkreis und Region unterwegs – im Spätsommer reiste er extra für die Agrarfotografie nach Fürth.

Als Beruf kann er sich sein Hobby im Moment nicht vorstellen. Obwohl er damit, wie er sagt, sicher irgendwann Geld verdienen könnte.

Besonderes Talent

Fest steht für Quirin Sommer, dass er seine Leidenschaft nebenbei weiterführt. Was er nach dem 2024 anstehenden Schulabschluss macht, ist noch offen. Vielleicht geht er auf die Fachoberschule. Oder er macht eine Ausbildung in der Landwirtschaft. Sein ungewöhnliches Hobby verursacht übrigens kein Kopfschütteln in seinem Umkreis – eher im Gegenteil. „Es unterstützt mich jeder meiner Freunde – und meine Familie auch“, sagt der 16-Jährige.

Ganz begeistert ist der Opa, von dem Quirin Sommer zu Beginn die Kamera ausgeliehen hatte. Sein Opa ist sich sicher, dass der Enkel ein besonderes Talent für die Fotografie hat.

Veröffentlicht hat Quirin Sommer seine Arbeiten bisher auf seinem eigenen Instagram-Kanal (@quirin.sommer). Dort, berichtet er, werden seine Fotos mit Begeisterung angenommen. Ein Lieblingsbild hat er auch: Es ist das von einem John Deere 8rx, den er vor ein paar Wochen fotografiert hat. (Benedikt Hartl)

