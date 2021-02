Mittelfristig drohen in Egenhofen Steuererhöhungen

Ganz genau musste Egenhofens Kämmerei kalkulieren, um einen ausgeglichenen Haushalt für 2021 auf die Beine zu stellen. Noch kann die Kommune die laufenden Kosten decken. Mittelfristig drohen aber Steuererhöhungen.

Egenhofen - Es war ein ziemliches Hin- und Herrechnen, ehe der Haushaltsentwurf stand. „Beim ersten Anlauf hatten wir im Verwaltungshaushalt eine Unterdeckung von 100 000 Euro“, berichtete Bürgermeister Martin Obermeier (NLE) im Gemeinderat. Im zweiten Anlauf betrug das Minus immer noch satte 50 000 Euro – „zu viel, als dass man das im Gemeinderat durch Streichungen ausgleichen könnte“, sagte der Rathauschef.

Also gingen die Rathausmitarbeiter noch einmal mit dem Rotstift durch die Unterlagen. „Wir haben dieses Mal die Beträge wesentlich genauer gerechnet“, erklärte Geschäftsstellenleiter Stefan Pfannes. Großzügige Aufrundungen gab es nicht, weshalb im nun vorgelegten Entwurf auch so manche unrunde Summe zu finden ist.

Doch die Mühe hat sich gelohnt: Der Verwaltungshaushalt schließt heuer noch einmal mit einem leichten Plus ab. Doch Obermeier drängt darauf, sich noch heuer Gedanken über die Finanzen im kommenden Jahr zu machen. „Wir werden frühzeitig über die Einnahmeseite der Gemeinde reden müssen“, sagte er. Denn schon der aktuelle Haushalt bietet laut Kämmerei keinerlei Puffer mehr und sei hauteng gestrickt.

Eventuell ein Nachtragshaushalt

Obermeier will deshalb nicht ausschließen, dass man im Herbst über eine Erhöhung der Grundsteuer reden muss. Die wurde im Haushalt 2021 – ebenso wie die anderen Steuereinnahmen – mit dem Vorjahresniveau eingeplant. „Inwieweit die Steuerschätzungen vom Dezember 2020 noch aussagekräftig sind, bleibt abzuwarten“, heißt es im Vorbericht des Zahlenwerks. Das Steueraufkommen werde dieses Jahr weiter unter Beobachtung stehen. Falls Einnahmen kurzfristig wegfallen, werde eventuell ein Nachtragshaushalt notwendig werden.

Die Personalkosten in Egenhofen bleiben laut Kämmerei weiter auf einem hohen Niveau. Wie Obermeier ausführte, liegt das aber nicht etwa an den Rathausmitarbeitern. Der Großteil der Ausgaben werde vielmehr für Kinderbetreuungspersonal aufgebracht. Glück hat Egenhofen bei der Kreisumlage. Die war in den vergangenen Jahren nahezu stetig gestiegen. Auch für 2021 war eigentlich wieder eine Erhöhung des Betrags im Haushalt angedacht. Dies wurde dank der Einsparungen des Kreistags aber nicht nötig. Weil zudem die Umlagekraft der Gemeinde gesunken ist, trifft die Kreisumlage die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr nur minimal höher. Ein weiterer Anstieg in den Folgejahren dürfe laut Kämmerei aber nicht ausgeschlossen werden.

Den Gemeinderäten blieb damit bei der ersten Beratungsrunde vor allem im Verwaltungshaushalt kaum Spielraum. Änderungsvorschläge gab es keine, lediglich ein paar Nachfragen zum einen oder anderen Posten. Der Haushaltsentwurf wird nun am 1. März zur endgültigen Verabschiedung im Gemeinderat vorgelegt. ad

Der Haushalt in Zahlen

Verwaltungshaushalt: 6,2 Millionen Euro; Gewerbesteuer: 825 000 Euro; Einkommensteueranteil: 2,3 Millionen Euro; Schlüsselzuweisungen: 601 300 Euro; Kreisumlage: 1,8 Millionen Euro; Zuführung zum Vermögenshaushalt: 3345 Euro; Vermögenshaushalt: 2,8 Millionen Euro; Beschaffung von Feuerwehrautos für Egenhofen, Unterschweinbach und Wenigmünchen: insgesamt 400 000 Euro; Planung Neubau Rathaus: 200 000 Euro; Grunderwerb Radweg Unterschweinbach-Wenigmünchen: 225 000 Euro; Rücklagenstand zum 31. Dezember 2021: 2,5 Millionen Euro; Schuldenstand: 0.