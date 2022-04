Neugestaltung des Kinderhaus-Gartens abgelehnt

Von: Eva Strauß

In vielen Gemeinden gibt es Bedarf für weitere Kita-Gruppen. © Beispielfoto: Heimken/dpa

Bis zum Herbst entsteht bei der „Großen Krümelkiste“ ein provisorisches Kinderhaus. Die Verwaltung schlug vor, die Synergien der Baustelle zu nutzen, und die Außenanlagen neu zu gestalten. Doch das stieß im Gemeinderat auf wenig Gegenliebe – wegen der hohen Kosten und weil die Spielgeräte erst acht Jahre alt sind.

Egenhofen – Mit ihrem Vorschlag hoffte die Verwaltung gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Die Spielgeräte sollten zu den Containern versetzt werden, denn der bestehende Spielplatz reicht dann für die gestiegene Anzahl der Kinder nicht mehr aus. Und bei der Krümelkiste sollte ein neuer Spielplatz entstehen, unter anderem mit Barfußpfad, Beerengarten und einem Treffpunkt für die Mitarbeiter. Die Bepflanzung sollte optimiert werden. Laut der Planerin, die die Entwürfe vorstellte, laufe die Garantie für die Spielgeräte auch in zwei Jahren aus.

Zugleich wollte die Verwaltung durch die Neugestaltung eine Dauerbaustelle beenden. Denn im Kinderhaus sei in den vergangenen Jahren laufend was verbessert worden, erklärte Rathaus-Geschäftsstellenleiter Stefan Pfannes. „Wir wollen es jetzt ertüchtigen, so dass es langfristig behoben ist.“

Die alten Spielgeräte fänden eine Zweitverwendung bei den Containern, dann könnte man sie auf Spielplätzen im Gemeindegebiet aufstellen. Es sei auch der Wunsch des Kindergarten-Personals gewesen, die Mängel zu beheben, so Pfannes. Die Kosten für Tiefbaumaßnahmen, Spielgeräte und Planung belaufen sich laut Angebot auf rund 130 000 Euro.

„Wir brauchen absolut keinen Schnörkel“, sagte Johann Kappelmeir (BGE). Nach nur acht Jahren brauche es keine Umgestaltung. „Wir haben einfach das Geld nicht dafür.“

Thomas Wieser (WGE) meinte, er sei erschrocken angesichts der Summe, zumal der Kindergarten erst acht Jahre alt ist. Er fragte, ob es in diesem Umfang sein müsse. In der „Kleinen Krümelkiste“ seien erst vor zwei Jahren neue Spielgeräte angeschafft worden – für rund 23 000 Euro. Sein Fraktionskollege Johann Göttler regte an, prüfen zu lassen, ob der provisorische Kindergarten nicht einen „Waldspielplatz“ in der Nähe nutzen könne.

Letztendlich entschied sich der Gemeinderat gegen eine komplette Neugestaltung der Außenanlagen inklusive Erneuerung der Spielgeräte. Die Arbeiten für das Aufstellen der Containeranlage, wie das Anlegen der Wege, das Aufstellen eines Zaunes und das Anbringen eines Fallschutzes, sollen aber durchgeführt werden. es

