Pioniergemeinde in Sachen Solarstrom

Von: Eva Strauß

Teilen

Ein Bild aus Tagen, in denen die Bürgersolaranlage noch Strom erzeugt hat: (v.l.) Bürgermeister Martin Obermeier, Gottfried Obermeier (Vorsitzender Ziel 21) und Josef Blum (Geschäftsführer der Solarstrom GbR Egenhofen). © Archiv

In Egenhofen setzt man auf einen bunten Mix an erneuerbaren Energien. Dabei nahm Egenhofen lange Zeit eine Vorreiterrolle im Landkreis ein – vor allem bei der Nutzung von Sonnenenergie.

Egenhofen – Vor zwei Jahrzehnten war das Thema Sonnenstrom noch absolutes Neuland. Um die erneuerbare Energie bekannter zu machen, wagten ein paar Egenhofener ein Experiment: Sie schlossen sich zusammen, finanzierten und installierten eine Solaranlage auf dem Dach der Sporthalle in Oberweikertshofen. „Es war die erste Bürgersolaranlage im Landkreis“, erinnert sich Josef Blum, Geschäftsführer der damals gegründeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Viele Kommunen folgten dem Modell. Zwischen 2001 und 2003 entstanden im Landkreis 17 Bürgersolaranlagen.

Anlage der ersten Stunde abgeschaltet

Inzwischen ist die Anlage in Oberweikertshofen aber nicht mehr in Betrieb. Zum 31. Dezember 2021 wurde sie abgeschaltet. Grund sei nicht etwa die nachlassende Leistung, sondern das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz). Es erlaubt Solaranlagen nur 20 Jahre eine Einspeisung ins öffentliche Stromnetz. Dann müsste der Strom an der Strombörse verkauft werden. „Da würden wir draufzahlen“, sagt Blum. Der Strom-Verkaufserlös wäre nicht einmal kostendeckend.

Die Einweihung der Solaranlage in Waltenhofen im Jahr 2004 war ein großer Schritt. Darüber freuten sich unter anderem Egenhofens Bürgermeister Josef Nefele (2.v.l.) und Landrat Thomas Karmasin (r.). © Archiv

Vor Kurzem wurden die Sonnenkollektoren vom Dach entfernt, erklärt Bürgermeister Martin Obermeier, der auch ein Gesellschafter der Solaranlage ist. Die GbR hat sich aufgelöst. „Die Mitglieder haben alle schon ein gewisses Alter, in dem man nicht mehr in 20 Jahren denkt“, so Obermeier. Er geht davon aus, dass wieder eine PV-Anlage auf dem Dach installiert wird. „Der Gemeinderat ist immer sehr interessiert an Solaranlagen.“

Auf dem Rathaus gibt es aber keine. Dort seien viele Gauben, und es sei eine Ost-West-Fläche. Zudem stehe ja auch ein Neubau des Rathauses im Raum. Die Feuerwehrhäuser in Wenigmünchen und Unterschweinbach sowie der Bauhof sind aber mit PV-Anlagen ausgestattet.

Ziegelei plant weitere Anlagen

Auf Solarstrom setzt auch die Ziegelei Kellerer in Oberweikertshofen. Im August 2021 weihte die damalige Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin Schreyer, eine große PV-Anlage auf einer Produktionshalle ein. Damit kann das Werk zwölf Prozent des Energiebedarfs abdecken. Wie Geschäftsführer Michael Kellerer ankündigte, sollen mehr Dächer mit PV-Anlagen ausgestattet werden. Eine weitere PV-Freiflächenanlage in der Größe von 10 000 KWp liegt den Behörden zur Genehmigung vor.

Vorreiter auch bei Freiflächenanlage

Vor gut 18 Jahren ging die große Freiflächen-PV-Anlage in Waltenhofen in Betrieb. Sie gilt als erste Bayerns. Maßgeblich beigetragen zu ihrer Realisierung hat Josef Seemüller, ein wahrer Pionier der Energiewende. Er war auch an der ersten Bürgersolaranlage in Oberweikertshofen beteiligt.

Auch die Biogasanlagen in Wenigmünchen und Unterschweinbach gehen auf seine Initiative und die der Solaranlagen GbR zurück. Blum sagt. „Wir waren auch verhältnismäßig früh dran mit Biogas. Das war damals alles noch ein bisschen exotisch.“

Nachhaltigkeit bei Mobilität, Straßenlampen und Entwässerung

Ein großes Thema im ländlichen Raum ist der Öffentliche Nahverkehr – auch in punkto Nachhaltigkeit. „Wir wollen schauen, dass er attraktiver wird“, erklärt Bürgermeister Martin Obermeier. Vor allem in Aufkirchen und Unterschweinbach gebe es Verbesserungsbedarf bei Taktung und Streckenführung. Die Gemeinde führe Gespräche mit dem Landratsamt.



Öffentliche Ladestationen für E-Autos oder E-Bikes gibt es derzeit nicht in Egenhofen. Im Zuge der Neugestaltung des Unterschweinbacher Dorfplatzes könnten sie aber errichtet werden.



Um Energie zu sparen, werden heuer die Straßenlampen auf LED umgerüstet. „Damit wird der Stromverbrauch in der Nacht deutlich gesenkt“, so Obermeier. „Also genau dann, wenn PV nicht mehr zur Stromerzeugung beitragen kann.“



Energie mit einem kleinen Laufwasserkraftwerk wird an der Maisach in Holzmühle erzeugt. Rund 40 000 kWh sind es laut Obermeier im Jahr.



Zudem setzt der Abwasserzweckverband Anreize, dass Hausbesitzer Regenwasser auf ihrem Grund selbst versickern lassen, zum Beispiel durch Rasengittersteine oder eine Regenrückhaltung. „Dann zahlt man weniger Gebühren.“



Und auch im Freizeitbereich werde nachhaltiges Leben großgeschrieben, sagt der Bürgermeister. Deshalb habe man eine Broschüre mit Wander- und Radtouren im Gemeindegebiet herausgebracht. es